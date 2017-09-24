خط آهن قزوین- رشت آماده بهره برداری می شود

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دوره نمایندگی خود چند موضوع را به عنوان اولویت در دستور کار پیگیری قرار دادم که حوزه راه، آب، کشاورزی از جمله آنها بود.

وی افزود: انتقال آب شرب از سد طالقان و آبیاری تحت فشار و قطره ای از دیگر موضوعات بود که عملیاتی شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: همچنین خط آهن قزوین رشت که مورد پیگیری قرار می گرفت به زودی زیر خط مسافربری می رود و می تواند حلال بخش زیادی از مسائل این حوزه باشد.

محمدی به دیگر پیگیری های حوزه راه اشاره و خاطرنشان کرد: مطالعات خط آهن قزوین قم نیز در حال انجام است و امور اجرایی آن به زودی آغاز می شود تا پس از بهره برداری در خدمت حل مشکلات مردم و رفاه آنان باشد.

وی تصریح کرد: قزوین به واسطه موقعیت استراتژیک خود شرایط ویژه ای از جمله در حوزه حمل و نقل و ارتباطات دارد که از این رو باید به صورت جدی تری مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این استان در مسیر ۱۱ استان کشور واقع شده و تأثیر زیادی در حوزه ترافیک کشور دارد؛ بنابر این نیاز است با بهره مندی از دانش روز و در نظر گرفتن شرایط منطقه برای تسهیل ترافیک در آن اقدام به عمل آید.

محمدی ادامه داد: این امر طبیعتا علاوه بر تسهیل در جابه‌جایی مسافر و کالا در استان، در صورت اجرای طرح های صحیح و اصولی، زمینه ساز کاهش تصادفات در راه های مواصلاتی استان و افزایش سفرهای ایمن می شود.

وی همچنین بر ضرورت تخصیص اعتبارات ملی و استانی برای بهبود شرایط حمل و نقل در راه های استان تأکید کرد و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر مسئولان امر به مسائل حوزه راه شد.