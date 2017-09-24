تنفس در شهرهای آلوده کلیه ها را از کار می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورکلارت، با تشدید وقوع مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و از جمله تهران در فصل های پاییز و زمستان نگرانی ها در مورد عوارض این پدیده برای سلامت انسان افزایش یافته است.

مطالعات قبلی نشان داده بود که آلودگی هوا عامل وقوع امراض خطرناکی همچون سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، آسم و بیماری مزمن انسدادی ریه است. اما بررسی تازه ای که در دانشگاه واشنگتن صورت گرفته ثابت می کند برخی بیماری های کلیوی هم مربوط به آلودگی هواست.

بر همین اساس برخی بیماری های مزمن کلیوی به همین علت رخ می دهند و این امر ممکن است حتی منجر به از کارافتادگی کلیه شود.

محققان تاثیر آلودگی هوا بر بیماری های کلیوی را بر روی نزدیک به ۲.۵ میلیون نفر آمریکایی در یک بازه زمانی ۸.۵ ساله بررسی کردند. این تحقیقات که از سال ۲۰۰۴ آغاز شده بود، نشان داد که ۴۴۷۹۳ مورد از موارد جدید ابتلا به بیماری های کلیوی و ۲۴۳۸ مورد از موارد از کارافتادن کلیه طی این مدت ناشی تشدید آلودگی هوا و رسیدن تعداد ذرات معلق به ۱۲ میکروگرم در هر متر مربع بوده است.

این پژوهش همچنین نشان می دهد که حتی آلودگی اندک هوای شهرها می تواند تاثیر مخربی بر روی کلیه داشته باشد و این تاثیرات با تشدید آلودگی هوا بیشتر می شود.