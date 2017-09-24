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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

نمایشگاه کتاب در شهر خورموج گشایش یافت

نمایشگاه کتاب در شهر خورموج گشایش یافت

دشتی- سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتی از برپایی نمایشگاه کتاب در شهر خورموج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زارعی پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم که در دارالقرآن زینب کبری (س)خورموج برگزارشد، اظهار داشت: این نمایشگاه تا هفتم مهرماه ادامه دارد و صبح ها از ساعت ۸ لغایت ۱۲ و عصرها ۱۶لغایت۲۰ برپا می شود.

وی با بیان اینکه این کتاب ها در عناوین مختلف از جمله مذهبی، تاریخی، ادبی، روان شناسی، کودکان است، افزود: برپایی نمایشگاه های کتاب وایستگاه های مطالعه و توجه و کیفیت و تنوع چاپ کتاب ها همگی از مواردی است که در افزایش سرانه مطالعه مثمرثمر است.

زارعی تصریح کرد: با عنایت به عوامل مختلف جهت تعمیق و گسترش کتابخوانی موضوع برگزاری نمایشگاه های کتاب به عنوان بستری برای ایجاد انگیزه و همچنین شوق مطالعه حائز اهمیت است.

مدیرآموزش وپرورش دشتی با قدردانی از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتی گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی کمک شایانی به تهیه سبد مطالعاتی علاقه‌مندان به کتاب ‌می‌کند.

احمد طیبیان مجرد بیان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب یک فرصت است و عرضه محصولات فرهنگی در قالب این نمایشگاه‌ها به غنی شدن فرهنگ شهرستان‌ها کمک ‌می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اثرات کتابخوانی در پرورش روح و روان و تغییر رفتار انسان موثر است ویکی از راهکارهای رونق گرفتن چنین نمایشگاه‌هایی حضور دانش‌آموزان است. 

طیبیان افزود: بچه‌هایی که به این نمایشگاه‌ها می‌آیند هرکدام قاصدی هستند که برای پدر و مادرشان پیام دعوت به این نمایشگاه را می برند.

کد مطلب 4096482

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