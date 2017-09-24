نمایشگاه کتاب در شهر خورموج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زارعی پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم که در دارالقرآن زینب کبری (س)خورموج برگزارشد، اظهار داشت: این نمایشگاه تا هفتم مهرماه ادامه دارد و صبح ها از ساعت ۸ لغایت ۱۲ و عصرها ۱۶لغایت۲۰ برپا می شود.

وی با بیان اینکه این کتاب ها در عناوین مختلف از جمله مذهبی، تاریخی، ادبی، روان شناسی، کودکان است، افزود: برپایی نمایشگاه های کتاب وایستگاه های مطالعه و توجه و کیفیت و تنوع چاپ کتاب ها همگی از مواردی است که در افزایش سرانه مطالعه مثمرثمر است.

زارعی تصریح کرد: با عنایت به عوامل مختلف جهت تعمیق و گسترش کتابخوانی موضوع برگزاری نمایشگاه های کتاب به عنوان بستری برای ایجاد انگیزه و همچنین شوق مطالعه حائز اهمیت است.

مدیرآموزش وپرورش دشتی با قدردانی از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دشتی گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی کمک شایانی به تهیه سبد مطالعاتی علاقه‌مندان به کتاب ‌می‌کند.

احمد طیبیان مجرد بیان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب یک فرصت است و عرضه محصولات فرهنگی در قالب این نمایشگاه‌ها به غنی شدن فرهنگ شهرستان‌ها کمک ‌می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اثرات کتابخوانی در پرورش روح و روان و تغییر رفتار انسان موثر است ویکی از راهکارهای رونق گرفتن چنین نمایشگاه‌هایی حضور دانش‌آموزان است.

طیبیان افزود: بچه‌هایی که به این نمایشگاه‌ها می‌آیند هرکدام قاصدی هستند که برای پدر و مادرشان پیام دعوت به این نمایشگاه را می برند.