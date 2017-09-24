کودکان «آق گنبد» مهر را با دریاچه ارومیه شروع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، این دانش آموزان در راستای اجرای برنامه های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی ستاد احیا دریاچه ارومیه با حضور در حاشیه این دریاچه و به تصویر کشیدن چهره دریاچه در قالب نقاشی، خاطره و داستان نویسی، رسیدگی و اقدام سریع و عملی مردم و مسئولان را برای نجات آن خواستار شدند.

اجرای این برنامه ها توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی برای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب در بخش خانگی، کشاورزی، صنعتی و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و نهایتا احیا دریاچه ارومیه است.

این برنامه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان و جمعی از اعضا شورای اسلامی و اهالی در مدرسه ابتدایی دکتر حسابی این روستا اجرا شد.

۶ روستای آق گنبد، تیمورلو، بهرام آباد، بوراچارلو، سرای و گمیچی واقع در جزیره اسلامی بخش ایلخچی، بیشترین مرز با سواحل خشکیده دریاچه ارومیه را داشته و عوارض ناشی از پس رفت آب این دریاچه، مزارع، دام ها و ساکنان این روستاها را تهدید می کند.