معرفی تبریز ۲۰۱۸ در میز ویژه مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری که چهارم مهر در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با حضور رئیس جمهور، مسئولان عالی رتبه کشوری و مقامات خارجی برگزار خواهد شد، به جهت ارتقاء جنبه ملی و فراملی این رویداد با توجه به رایزنی های صورت گرفته به معرفی تبریز ۲۰۱۸ خواهیم پرداخت.

آبدار افزود: حضور تشکل های برتر، کارآفرینان و فعالان عرصه صنعت گردشگری کشور در این مراسم، فرصت بسیار ارزشمندی است تا تبریز ۲۰۱۸، برنامه ها و اهداف آن مورد ارائه و معرفی قرار گیرد و در همین راستا با تمام توان در این برنامه حضور خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: با توجه به تقارن این مراسم با ایام سوگواری سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع) نمایشگاه عکسی از آئین های عاشورایی در تبریز در حاشیه آن به جهت بازدید شرکت کنندگان دایر خواهد بود.

آبدار در تشریح برنامه های اداره کل برای هفته جهانی گردشگری نیز گفت: دیدار کارکنان اداره کل و نمایندگان تشکلهای گردشگری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز، نشست با نمایندگان تشکلهای حوزه گردشگری و نواختن زنگ گردشگری در یکی از مدارس منتخب تبریز از دیگر برنامه های اداره کل در طول ایام هفته گردشگری خواهد بود.