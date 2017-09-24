کلینیک سیاردندانپزشکی لرستان افتتاح شد/ارائه خدمات به مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، دو دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی به منظور ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در مناطق محروم استان از جمله حواشی شهر و روستاها طی مراسمی رونمایی شدند.

کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این مراسم گفت: خداوند منان را شاکریم که امروز می توانیم دو دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی را به منظور اعزام به مناطق محروم استان در اختیار داشته باشیم.

وی افزود: این دو دستگاه کلینیک امکاناتی از جمله یونیت، دستگاه رادیولوژی و سایر امکانات سخت افزاری لازم برای ارائه خدمات دندانپزشکی را دارا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تیم فنی کلینیک نیز شامل دندانپزشک، دستیار دندانپزشک و راننده است، تصریح کرد: البته این کلینیک ها صرفا برای انجام امور درمانی نیست و در مرحله اول برای پیشگیری و آموزش مردم در مناطق محروم و کمتر بهره مند استان استفاده می شود.

ساکی با تاکید بر اینکه تمامی خدمات ارائه شده در این کلینیک های سیار به صورت رایگان است، عنوان کرد: تخصیص کلینیک های سیار دندانپزشکی یک طرح ملی است که با همکاری معاونت اجتماعی و بهداشتی وزارت بهداشت صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: برای کل کشور ۸۰ دستگاه از سوی وزارت پیش بینی شده است که خوشبختانه با پیگیری های معاون اجتماعی و بهداشتی دانشگاه ۲ دستگاه به استان لرستان اختصاص پیدا کرد.

ساکی افزود: این در شرایطی است که خیلی از استان ها حتی یک دستگاه هم دریافت نکردند؛ البته قول یک دستگاه دیگر را نیز از مقام وزارتی گرفته ایم که به زودی وارد استان خواهد شد.

وی یادآور شد: امروز این دو دستگاه کلینیک سیار برای ارائه خدمات به مردم مناطق محروم به شهرستان های الیگودرز و دلفان اعزام خواهند شد.