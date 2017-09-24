۱۰۴ پروژه عمرانی در بخش امامزاده عبدالله اجرا شد

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دولت از سال ۹۳ تا ۹۶ در بخش امامزاده عبدالله، ۳۲ پروژه مجموعاً به مبلغ ۵۰ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال افتتاحشده است ومجموع خانوارهای بهرهبردار از این پروژهها، سه هزار ۴۳۰ خانوار از یک شهر و ۱۸ روستای این بخش بودهاند که از این میزان پنج پروژه با مبلغ ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به هفته دولت سال ۹۶ بوده است.
وی افزود: تعداد پروژههای عمرانی در دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ تا ۹۵ در بخش امامزاده عبدالله، مجموعاً ۱۰۴ پروژه بااعتباری برابر با ۲۱۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال بود که این اعتبار از سرفصلهای اعتباری ماده ۱۸۰ نماینده مجلس، استانی، تملک دارایی و دهیاریها و.. بوده و ۵ هزار ۶۴۴ خانوار از ۱ شهر و ۸ روستا، از این پروژهها بهرهمند شداند.
به گفته وی، مجموع پروژههای افتتاحشده از سال ۹۲ تا نیمه مرداد ۹۵ دهیاریهای بخش امامزاده عبدالله به تعداد ۶۱ پروژه با مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ۸۹۱ هزار ریال بوده که ۳ هزار ۴۲۰ خانوار از ۱۸ روستا از آن بهرهمند شدند.
بخشدار امامزاده عبدالله تصریح کرد: ۲۶ پروژه پیشنهادی در حال افتتاح سال ۹۶ دهیاریهای بخش امامزاده عبدالله با مبلغ ۱۵ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال در حال انجام است که دو هزار ۸۱۵ خانوار از ۱۱ روستا از آن منتفع خواهند شد.
وی افزود: مجموع افتتاح پروژه دهیاریها از سال ۹۲ تا ۹۶ بخش امامزاده عبدالله به تعداد ۸۷ پروژه بوده که شش هزار ۲۳۵ خانوار از ۲۹ روستا از آن بهرهمند شدند.
عسگری پور ادامه داد: مجموع پروژهها از سال ۹۲ تا ۹۵ به تعداد ۴۳ پروژه با مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ۱۱۱ هزار ریال بوده که ۱۳ هزار ۲۶ خانوار از ۱ شهر و ۴۶ روستا از آنها بهرهمند شدند.
وی افزود: در مقایسه سه سال اول دولت تدبیر و امید با سه سال اول دولت قبلی میتوان به افزایش ۱۲۰۰ درصدی واریز اعتبارات دولتی از محل ارزشافزوده بهحساب دهیاریها، آغاز به کار عملیات اجرایی ۱۲۳ پروژه عمرانی دهیاریهای این بخش بااعتباری بالغبر ۲۴ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، افزایش ۳۰۰ درصدی صدور مجوز تأسیس دهیاری در روستاهای بخش اشاره کرد.
وی گفت: همچنین در سه سال اول این دولت، تهیه و تصویب طرح هادی برای تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار جهت پیشرفت و توسعه پایدار و تعالی روستا انجام شد.
بخشدار امامزاده عبدالله تصریح کرد: اختصاص تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی در جهت اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال و کاریابی با سود بانکی ۴ الی ۱۰ درصد از ۲ تا ۴۰ میلیارد ریال برای روستاها از دیگر اقدامات انجامشده در این بخش در دولت تدبیر است.
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