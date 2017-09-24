یک خوزستانی چهره ماندگار صنعت و تجارت شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران و با همراهی بنیاد چهره های ماندگار ایران مقرر گردید کنگره «چهره های ماندگار صنعت و تجارت» در سال ۹۶ پس از ارزیابی شاخص های هفت گانه مدیریت انتخاب شوند که این مراسم در روز بیست و نهم شهریور ماه سال ۹۶ در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما با حضور اصحاب رسانه و مسئولان کشوری و لشکری و نیز منتخبان برنامه برگزار شد.

در همین راستا دکتر مجید علیزاده مدیرعامل شرکت رهیاب کار جنوب در کمتر از ۱۰ روز که در مرحله اول به عنوان جهادگر اقتصادی موفق کشور شناخته شد، در این مراسم نیز به عنوان چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران در هشتمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران و همچنین به عنوان عضو هیئت علمی مرکز پژوهش و مدیریت ایران انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

در این کنگره ملی به مدیران برگزیده کشور از طرف مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران گواهینامه رسمی «چهره های ماندگار صنعت و تجارت» اعطا شد.

در ممیزی ها هفت شاخص به شرح ذیل مورد بررسی دقیق قرار گرفت:

۱- رهبری (مدیریت اهداف، مدیریت بودجه و ارزیابی عملکرد، مدیریت روابط عمومی)

۲- مدیریت منابع (مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و دارایی، مدیریت مشارکتها و اعتبارات)

۳- مدیریت زنجیره تامین (مدیریت تامین کنندگان، مدیریت ارتباط با مشتریان)

۴- مدیریت عملیات ( مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت لجستیک و پشتیبانی، مدیریت پروژه)

۵- مدیریت کیفیت و بهره وری (مدیریت استانداردها و طرح ریزی کیفیت، مدیریت تضمین کیفیت، مدیریت کنترل کیفیت، بهره وری)

۶- مدیریت بازرگانی (مدیریت بازاریابی، مدیریت فروش، مدیریت خدمات پس از فروش)

۷- مدیریت تکنولوژی (مدیریت دانش ، مدیریت انتقال تکنولوژی، مدیریت نگهداری و تعمیرات، مدیریت تحقیق و توسعه)