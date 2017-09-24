سفر تابستانی ۱۱ میلیون و ۴۲هزار زائر به مشهد

مهدی فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آمار ورودی زائران به مشهد در سه ماهه تابستان سال جاری اظهار کرد: طبق آمار ثبت شده در سه ماه تابستان، یک میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۱۰ نفر از طریق فرودگاه شهید هاشمی نژاد وارد مشهد شدند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ یک درصد کاهش داشته است.

وی افزود: یک میلیون و ۶۹ هزار و ۷۷۰ نفر از طریق ریلی و دو میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۷۷ نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای به مشهد مشرف شده اند که مسافرت جاده ای سه درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است.

مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: تعداد افرادی که با خودروی شخصی به مشهد آمده اند پنج میلیون و ۹۵۷ هزار و ۵۳۳ نفر بوده که رشدی ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

وی ابراز کرد: در مجموع ۱۱ میلیون و ۴۲ هزار و ۳۹۰ نفر در سه ماه تابستان به پایتخت معنوی کشور سفر کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ پنج درصد افزایش داشته است.