شمار غریق در محدوده دریای سیترای نوشهر به صفر رسید

مهدی هرج پور در حاشیه مراسم تقدیر از تلاش های نیروهای انتظام و ناجیان غریق که با حضور علی شادمان فرماندار نوشهر برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از فرماندار نوشهر و اعضای شورای تامین شهرستان، تلاش‌های موسسه انتظام و ناجیان غریق، طرح سالم‌سازی سیترا را از موفق‌ترین طرح‌های سالم‌سازی دریا بیان کرد و گفت: شمار غریق در محدوده ساحل سیتر سال جاری به صفر رسید و این در حالی است که سال قبل حدود ۱۴ نفر در سواحل و آب‌های محدوده سیتراغرق‌شده بودند.

وی اظهار داشت: در طرح سالم‌سازی دریا با به‌کارگیری هشت ناجی غریق مرد و شش ناجی غریق زن طی دو شیفت در مدت اجرای طرح سالم‌سازی دریا به فعالیت پرداختیم و نتیجه این بود که تابستان بدون غریق را در محدوده طرح‌های دریا شهرستان پشت سر گذاشتیم.

وی همچنین شمار نیروهای انتظام فعال در طرح سالم‌سازی دریا را حدود ۳۰ نفر بیان کرد و گفت: این افراد در نظم‌بخشی و خدمات‌دهی به مسافران و شهروندان همکاری قابل قبولی ایفا کرده‌اند.

طی مراسمی که با حضور فرماندار نوشهر برگزار شد از تلاش‌های ناجیان غریق و نیروهای انتظامی قدردانی به عمل آمد. طرح آزادسازی دو کیلومتر از نوار ساحلی از دیگر طرح‌های شهرداری و شورای شهر نوشهر در سال گذشته و جاری به شمار می‌رود.