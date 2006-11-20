کشورهای شرقی به بازار صادرات گاز تبدیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل یک شرکت مشاوره انرژی در کشور انگلستان در یازدهمین همایش بین المللی نفت وگاز گفت : مهمترین داستان در بازار کنونی گاز، این است که صادر کنندگان بازارخود را از غرب به شرق دنیا تغییر داده‌اند.

فریدون فشارکی اضافه کرد: با توجه به این که کشورهای شرقی همانند ژاپن، چین یا کره قیمت بیشتری برای هر مترمکعب گاز می پردازند، درنتیجه کشورهای صادر کننده ، درحال تغییر بازارخود از غرب به شرق هستند.

وی تصریح کرد: قطر برای فروش هرمترمکعب گاز به کره بیش از10 دلار دریافت می کنند، درحالی که آمریکا بسیار کمتر از این رقم را به قطر می پردازد.

کارشناس انرژی گفت : قطر قهرمان صادرات "ال ان جی" محسوب می شود، به گونه ای که هم اکنون بیش از 77 میلیون تن گاز مایع به دنیا از این کشور صادر می شود، که 48 میلیون تن آن به سوی بازارغرب حرکت می کند.

وی تصریح کرد : قطر قصد دارد این رقم را تا 100 میلیون تن نیز برساند، اما نکته حایز اهمیت این است که قطر توان دوبرابر کردن ظرفیت تولید گاز خود را ندارد، زیرا بخش عمده ای از ذخایر خود را به تولید رسانده است.

فشارکی درباره موقعیت ایران دربخش صادرات گاز اظهارداشت : از آنجا که مصرف داخلی گاز ایران بسیار زیاد است و ایران از بزرگ‌ترین شبکه انتقال برخوردار است و از سویی دیگر نیاز به تزریق گاز به میادین نفتی خود را دارد، درنتیجه نمی تواند حجم زیادی برای صادرات گازداشته باشد و این درحالی است که صادرات گاز در ایران با مخالفان زیادی روبرو است.

وی از تبدیل آمریکا به بزرگ‌ترین مصرف کننده ال ان جی خبرداد و افزود : تا پایان دهه آینده بازیگران بسیاری درعرضه "ال ان جی" در دنیا ایجاد می شوند، که در گذشته هیچ نقشی در تولید و صادرات گاز نداشته اند.