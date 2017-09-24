مسئولان استان قزوین مشکلات حوزه فرهنگی آبیک را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی سرپرست فرمانداری آبیک در مراسم معارفه رئیس جدید اداره ارشاد آبیک که در سالن شهید آوینی فرهنگ سرای باران برگزار شد اظهارداشت: فرهنگ مهمترین عنصر هر کشور است که اگر دچار مشکل شود در سایر حوزه ها نیز با مشکل مواجه می شویم.

وی افزود: متاسفانه در حوزه فرهنگی حق شهرستان آبیک داده نشده و از مسئؤلان انتظار داریم در این زمینه اقدام کنند تا دچار مشکلات بیشتر نشویم.

حسینی اضافه کرد: امروز دشمنان با جنگ‌ نرم در صدد آسیب زدن به باورهای دینی هستند که همه باید مراقب باشیم و فعالیتهای دینی و فرهنگی را برای مقابله جدی بگیریم.

وی گفت: هدف اصلی دشمنان از خلق داعش هدف قرار دادن اسلام ناب و ایجاد اسلام هراسی در جهان بود که در این راه هزینه زیادی کردند اما به لطف الهی و حضور موثر ایران شاهد نابودی این گروه تکفیری هستیم.

سرپرست فرمانداری آبیک در ادامه گفت: ما مشکلات فرهنگی زیادی داریم و نیازمند این هستیم که همه دستگاه‌های فرهنگی در جایگاه خودشان به فرهنگ اهمیت دهند.

وی افزود: برای تجهیز مجتمع فرهنگی زیاران ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی کرده‌ایم که امیدواریم محقق شود.

در پایان این مراسم ضمن تشکر از خدمات اسماعیل اوسطی رئیس سابق، عبدالله زرگر به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک معرفی شد.