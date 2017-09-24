به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی ظهر یکشنبه در نشست اندیشگاه سلامت شهرستان جم اظهار داشت: تهیه سند جامع پنج ساله هر شهرستان، عامل ارتقاء سلامت آن شهرستان است و سرعت عمل در تهیه این سند تاثیر گذار خواهد بود.

وی افزود: اولویت‌های بهداشتی استان از طریق نشست اندیشگاه‌های سلامت شهرستان‌ها تعیین و برای رفع این مشکلات برنامه ریزی و هزینه خواهد شد.

صفوی اضافه کرد: مشخص کردن اولویت‌های بهداشتی هر شهرستان به همراه ارایه طرح و مستندات لازم برای طرح مذکور، برای بررسی طرح و اختصاص هزینه و حل مشکل لازم و ضروری است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: شورای پیامگذاران سلامت، اندیشگاه سلامت و خانه مشارکت هر شهرستان باید بر روی انتخاب اولویت‌های بهداشتی شهرستان اتفاق نظر داشته باشند.

وی ادامه داد: فعال شدن شورای پیامگذاران سلامت شهرستان‌ها و اشراف کامل به حوزه تخصصی خود برای ارایه اطلاعات لازم به استان تاثیر بسزایی در حل مشکلات هر شهرستان خواهد داشت.

وی بیان داشت: در برخی شهرستان‌ها، خلاء اطلاعاتی وجود دارد که این مشکل با ارائه طرح‌های پژوهشی قابل حل خواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم در این جلسه اظهار داشت: شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و اولویت بندی این مشکلات از اهداف اصلی تشکیل اندیشگاه سلامت است.

احمد قاسمی افزود: موفقیت هر جامعه در گرو داشتن نیروی انسانی پویا و سالم است، پس باید تمام تلاش خود را بکار گیریم تا بتوانیم سلامت خود و شهروندان را تامین کنیم.