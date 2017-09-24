دو هفته رایگان متروسواری کنید/ استقبال قابل توجه مردم از مترو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان قطارشهری اصفهان و حومه، لایحه دوفوریتی رایگان شدن متروی اصفهان صبح امروز در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب رسید.

بر اساس این لایحه به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس و به منظور تشویق بیشتر مردم به استفاده از قطارشهری، متروی اصفهان به مدت دو هفته به صورت رایگان پذیرای مسافران اصفهانی خواد بود.

قرار است که متروی اصفهان تا روز ۱۵ مهر برای شهروندان اصفهانی در همه ایستگاه‌های خط یک، به صورت رایگان مورد استفاده قرار گیرد.

محمد نورصالحی، سرپرست سازمان قطارشهری اصفهان و حومه در این جلسه با اشاره به اهمیت استفاده مردم از مترو اظهار داشت: مسافرگیری قطارشهری اصفهان از مرداد امسال در مسیر تختی تا آزادی صورت گرفته و شهروندان اصفهان از آن زمان تا کنون به خوبی از این حمل و نقل نوین استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای مهر امسال، مدت زمان بهره‌برداری مترو به ۱۳ ساعت در روز می‌رسد، خاطرنشان کرد: از روز شنبه مدت زمان بهره‌برداری مترو به ۱۳ ساعت در روز رسیده و این موضوع زمینه استفاده بیش از حد مسافران را فراهم کرده است.

سرپرست سازمان قطارشهری اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: قرار است طی دو هفته آینده با راه‌اندازی تونل شرقی خط یک قطارشهری اصفهان، سرفاصله زمانی متروی اصفهان کاهش پیدا کند تا زمینه استفاده بیشتر مردم از آن فراهم شود.

وی اضافه کرد: با فعالیت‌های تبلیغی صورت گرفته تلاش ما بر این است که دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان و اقشار مختلف مردم بیش از گذشته از این حمل و نقل پاک استفاده کنند تا این موضوع زمینه کاهش بار ترافیکی این مسیر را فراهم می‌کند.

روزانه ۱۰ هزار نفر از مترو استفاده می‌کنند

فاتحی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه با افزایش ساعت بهره‌برداری مسافران استقبال بسیاری از مترو به عمل می‌آورند، اظهار داشت: تا پیش از این روزانه ۶ هزار نفر از مترو استفاده می‌کردند اما از روز گذشته تعداد مسافران مترو به روزانه ۱۰ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تست‌های برق تونل شرقی خط یک نیز در حال انجام است و به محض اینکه از نظر ایمنی مورد تأیید قرار گیرد، قطار از این مسیر عبور کرده و سرفاصله زمانی عبور قطار کاهش پیدا می‌کند.

در پایان این جلسه با ۹ رأی موافق ۱۱ عضو حاضر، رایگان شدن متروی اصفهان تا روز ۱۵ مهر به تصویب رسید.

با بهره‌برداری فاز اول، دوم و بخش نخست فاز سوم خط یک متروی اصفهان، هم‌اکنون ۱۶ کیلومتر از خط یک متروی اصفهان حدفاصل ایستگاه قدس تا آزادی در حال بهره‌برداری و استفاده شهروندان است.

خط یک متروی اصفهان از ایستگاه قدس آغاز می‌شود و با عبور از ایستگاه‌های بهارستان، گلستان، شهید مفتح، شهید علیخانی، جابر، کاوه، شهید چمران، شهید باهنر و شهدا و تختی، هم‌اکنون در ایستگاه‌های سی و سه پل، شریعتی و آزادی نیز به شهروندان عزیز خدمت‌رسانی می‌کند.

قرار است که تا پایان سال ۹۶، بخش دیگری از قطارشهری اصفهان با بهره‌برداری از ایستگاه‌های باقیمانده تکمیل شود و تا پایان سال ایستگاه‌های باقیمانده تا ترمینال صفه اصفهان به بهره‌برداری برسد.