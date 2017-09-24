ذخیره سازی ۵۷۰تن گوشت قرمز و مرغ برای ایام محرم در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، عبدالرضا تقی زاده بیان داشت: با توجه به اینکه در ماه محرم هیئت های عزا داری و مردم نیازبیشتری به کالاهای اساسی دارند ذخیره سازی آنها از جمله مرغ دردستور کار قرار دارد.

مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان از ذخیره سازی گوشت مرغ و گوشت قرمز خبر داد وگفت: در راستای خدمات دهی بهتر به شهروندان وهیات های عزاداری در ایام محرم تاکنون ۴۰۰تن گوشت مرغ و ۱۷۰تن گوشت قرمز ذخیره سازی شده است.

تقی زاده افزود: با برنامه ریزی های انجام شده اقلام مورد نیاز شهروندان از طریق فروشگاههای زنجیره ای عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: هیئت های عزا داری و شهروندان می تواند با معرفی نامه از سوی دستگاههای ذیصلاح اقدام به تهیه کالاهای مورد نیاز خود از طریق فروشگاههای زنجیره ای کنند.

تقی زاده با بیان اینکه شرکت پشتیبانی دام حمایت از مصرف کننده وتولید کننده را جزء وظایف اصلی خود می داند اظهار داشت : سالیانه با هدف تنظیم بازار قریب به ۲هزارو۸۰۰تن گوشت مرغ منجمد با قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار فروشگاههای زنجیره ای قرار می گیرد.

وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته هیچگونه نگرانی درخصوص تامین گوشت مرغ و گوشت قرمز در استان وجود ندارد.