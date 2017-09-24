عدم پذیرش تعهدات تعریف شده شورای شهر توسط نامزدهای شهرداری تبریز

به گزارش خبرگار مهر، ششمین جلسه علنی شورای پنجم شهر تبریز پیش از ظهر امروز در حالی با دستور جلسه مبتنی بر تصمیم گیری در خصوص چگونگی انتخاب مشاوران شورا، بررسی سیاست های بودجه ۹۷ شهرداری و تصمیم گیری در خصوص چگونگی تعیین اعضای کمیسیون بند ۲۰ برگزار شد که بحث و بررسی در مورد انتخاب شهردار تبریز نیز پس از هفته ها در این دستور جلسه گنجانده شده بود.

در حالی که گزارشات از صحن علنی شورای شهر تبریز، حاکی از تداوم اختلاف نظر اعضا برای سپردن کلید شهر تبریز به دست شهردار جدید بود، سرانجام اعضای شورای شهر تبریز با هفت رای «ایرج شهین باهر» را به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کردند.

هیچکدام از نامزدهای شهرداری تبریز تعهدات تعریف شده از سوی شورا را امضا نکرده اند

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه ضمن قرائت تعهدات شهردار آتی تبریز اظهار داشت: سالم سازی شهرداری، به کارگیری مدیران ساده و متخصص و به دور از رانت و رشوه خواری، اجرای مصوبات شورا، برقراری ارتباط ضابطه مند با شورا، تعامل سازنده با دستگاه های دولتی و شهری و رعایت کرامت انسانی در مجموعه شهرداری از مهمترین وظایف شهردار تبریز خواهد بود.

شکور اکبر نژاد گزینش مدیران از بین کارکنان و پرسنل شهرداری با رعایت ضوابط شایسته سالاری و کاهش هزینه های غیرضروری و پایدار سازی درآمد شهرداری و تسهیل امور شهروندان در مجموعه شهرداری و شفاف سازی فرمول های محاسبه ای در امور مرتبط با شهروندان به خصوص محاسبه ها و روش های اعمالی در مورد عوارض، تخلفات ساختمانی را از دیگر تعهدات شهرداری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه هیچکدام از نامزدهای شهرداری تبریز تعهدات تعریف شده از سوی شورا را امضا نکرده اند، ادامه داد: من قول می دهم هر کس که شهردار شد، این تعهدات را انجام دهد.

مسعودی ریحان در این خصوص گفت: می توانیم هر کس شهردار شد، این تعهدات را کارشناسی شده تر در یک جلسه بررسی کنیم.

شهرام دبیری عضو این شورا نیز اظهار داشت: شهردار منتخب باید تعهدات قرائت شده شورا را قبول کند، در غیر این صورت از حمایت شورا بی نصیب خواهد ماند.

تعیین مشاور به معنی جذب نیرو برای شورای شهر نیست

فریدون بابایی اقدم دیگر عضو این شورا با بیان اینکه مشاور باید به کل شورا تعمیم یابد، اظهار داشت: یک جمع ۲۵ نفره می تواند شورا را مشاوره دهد و جا دارد در کمیسیون های مان به تعداد عضو های شورا، مشاور داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بحث ما به مفهوم جذب نیرو برای شورا نیست، ادامه داد: نمی توان کمیسیون ها را معطل نگه داشت و مدام امور را به تشکیل کارگروه های متعدد سپرد و در اینجا جا دارد سؤال شود که خروجی کارگروه های ایجاد شده تا به امروز چه بوده است؟

بابایی اقدم در بخش دیگر با انتقاد از عدم رعایت اولویت دهی به مباحث و دستور جلسه های این شورا در خطاب به رئیس شورای پنجم گفت: در شرایط فعلی که زمین و زمان منتظر انتخاب شهردار هستند و شهر را هر لحظه در ضرر و زیان می بینند، متأسفانه انتخاب شهردار در دستور پنجم جلسه قرار داده شده است و جا دارد در دستور جلسه های انتخابی، اولویت بندی مد نظر باشد.

گفتنی است مهدی سلیمان پور و عبادالله فتح اللهی دو گزینه دیگر اعضای شورای شهر تبریز به غیر از ایرج شهین باهر بودند که در فتح اللهی از این گردونه انتخاب حدف شد و شهین باهر نیز در حالی تنها با هفت رای یعنی نصف به اضافه یک رای به عنوان شهردار تبریز انتخاب شد که اعضای شورای شهر تبریز در ظاهر به بهانه انتخاب شهرداری با رای حداکثری اما در باطن با هدف سهم خواهی های سیاسی، مدیریت شهری تبریز را با سردرگمی مواجه کرده بودند.

حال با این انتخاب باید در انتظار نشست و امیدوار بود که شهر اولین ها با شناختن کلیددار خود و پس از مدت ها فرصت سوزی در آستانه قدم گذاشتن به سال ۲۰۱۸ به عنوان سال میزبانی این کلانشهر از گردشگران جهان اسلام، با عظم واحد و همسویی شورا و شهرداری به سمت جبران کمبودها و نواقص لازم در زیرساخت ها و الزامات این امر حرکت کند نه اینکه همچنان این مهم قربانی بازی های سیاسی شود.