ارجاع ۴۵۰۰ پرونده به مراکز مشاوره و مددکاری پلیس استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلل میرزابیگی امروز در کارگاه یک روزه آموزشی ویژه مددکاران اجتماعی استان ایلام گفت: در سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ پرونده به مراکز مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی استان ارجاع داده شده که ۷۵ درصد این تعداد به صلح و سازش انجامیده است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با افزایش مراکز مشاوره و بهره گیری از روش های کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف ، شاهد کاهش چشمگیر جرائم بوده ایم.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ مرکز مشاوره و مددکاری در کلانتریهای سطح استان فعال هستند.

این کارگاه با هدف بررسی علل و عوامل تعارضات خانوادگی و راهکارهای پیشگیری از آن در محل سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی استان ایلام برگزار شد.

بنابراین گزارش، علل آسیب های اجتماعی ، نقش مشاوران در کاهش آسیب های اجتماعی ، استفاده از ظرفیت کارشناسان حقوقی برای کاهش آسیب های اجتماعی از مهمترین محورهای این کارگاه آموزشی یکروزه بود.