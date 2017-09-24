اصفهان ۱۶ ایستگاه‌ آتش نشانی کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیراحمد زندآور پیش از ظهر یکشنبه در ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در قالب تذکری به مسئولان استانی و ملی در خصوص فرایند صدور حکم شهردار اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که بیش از یک ماه از زمان آغاز فعالیت شورای شهر اصفهان در پنجمین دوره گذشته است و این شورا وظیفه خود در خصوص انتخاب شهردار را انجام داده و این در حالی است که هنوز حکم شهردار صادر نشده است.

وی با تاکید بر اینکه کلانشهری مانند اصفهان با شرایط خاص و ویژه خود دچار چالش‌ها و لطماتی در زمینه‌های مختلف امور شهری شده است و عدم صدور حکم شهردار این چالش‌ها را تشدید می‌کند، تصریح کرد: با توجه به این موضوع مسئولان ذیربط (وزارت خانه) و سایر متولیان امر باید هر چه سریعتر به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف کنند و مدیریت شهری و شهروندان را از بلاتکلیفی نجات بدهند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به هفتم مهر ماه روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی و مشکلات پیش روی این قشر افزود: آتش‌نشانان با وجود بافت فرسوده تاریخی و غیرتاریخی که از لحاظ ایمنی ممکن است با وقوع حوادث دچار بحران‌ها و خسارات جبران ناپذیری در شهر شوند و عدم تناسب امکانات و تجهیزات آتش نشانی با تعداد شهروندان و حدود ۲۰۰ محله در شهر خدمات رسانی می کنند و این در حالی است که با وجود تعداد زیاد ساختمان‌های بلندمرتبه تنها یک نردبان ۵۶ متری در شهر اصفهان وجود دارد.

وی همچنین از کمبود ایستگاه‌های آتش‌نشانی سطح شهر اصفهان انتقاد کرد و افزود: برابر استانداردهای تعریف شده ضروری است، در شهر اصفهان حداقل ۴۰ ایستگاه آتش نشانی فعال داشته باشیم و این در حالی است که تعداد این ایستگاه‌ها در حال حاضر ۲۴ ایستگاه است.

زندآور با اشاره به ضعف فرهنگ ایمنی در شهر اصفهان افزود: این مساله نیازمند عزم جدی شهروندان و همکاری تمام دستگاه‌های امدادی و خدماتی است.