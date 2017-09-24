به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند با حضور در مناطق محروم و صعب العبور «بشارت» و «زز و ماهرو» گفت: خدمت به مردمی که با وجود تمام محرومیت ها به نظام و انقلاب دلبستگی تمام دارند و در دفاع از آرمان های مقدس انقلاب از هر مجاهدتی دریغ ندارند، یک وظیفه و رسالت انقلابی است.

وی افزود: تنها خواسته این مردم محروم برخورداری فرزندان آنها از امکانات آموزشی است و نباید این فرصت هم از آنها گرفته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان به پراکندگی روستاهای شهرستان الیگودرز و بسیاری از مناطق لرستان اشاره کرد و ادامه داد: روستاهایی در این مناطق وجود دارد که هیچگونه وسیله ارتباطی ندارد و در این مناطق پرچم مقدس جمهوری اسلامی بر فراز مدارس در اهتزاز است.

دریکوند تصریح کرد: ما معتقدیم که نباید حتی یک دانش آموز هم به خاطر محرومیت از تحصیل باز بماند و قریب به ۳۰۰ آموزشگاه هم در استان وجود دارد که زیر ۵ دانش آموز دارد.

وی از مسئولین خواست به کمک آموزش و پرورش بیایند و دستگاه تعلیم و تربیت را در استقرار عدالت آموزشی یاری کنند.