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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

برگزاری کلاس توجیهی برای شکارچیان

برگزاری کلاس توجیهی برای شکارچیان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میانه از برگزاری کلاس توجیهی برای شکارچیان این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، امیر قاسم زاده گفت: این دوره با همکاری فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و با حضور نزدیک ۱۳۰ نفر از شکارچیان، طبیعت دوستان و همیاران طبیعت در محل سالن اجتماعات سپاه میانه برگزارشد.

وی حفظ گونه های حیات وحش و هدایت شکارچیان به استفاده پایدار از این موهبت در چارچوب مقررات و قوانین را از اهداف اصلی برگزاری این کلاس توجیهی عنوان کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میانه تصریح کرد: رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همچنین فرمانده محترم سپاه میانه مطالبی در رابطه با شکار و مضرات آن بر اکوسیستم و ضرورت حفاظت محیط زیست و راهکارهای پیشگیری از برهم خوردن توازن طبیعت و اکوسیستم در اثر شکار بی‌رویه توضیحات لازم داده شد.

به گفته وی برگزاری چنین برنامه هایی می تواند در ترویج و اشاعه فرهنگ حفاظت از حیات وحش و محیط زیست تاثیر گذار باشد.

کد مطلب 4096523

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