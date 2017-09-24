برگزاری کلاس توجیهی برای شکارچیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، امیر قاسم زاده گفت: این دوره با همکاری فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و با حضور نزدیک ۱۳۰ نفر از شکارچیان، طبیعت دوستان و همیاران طبیعت در محل سالن اجتماعات سپاه میانه برگزارشد.

وی حفظ گونه های حیات وحش و هدایت شکارچیان به استفاده پایدار از این موهبت در چارچوب مقررات و قوانین را از اهداف اصلی برگزاری این کلاس توجیهی عنوان کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میانه تصریح کرد: رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همچنین فرمانده محترم سپاه میانه مطالبی در رابطه با شکار و مضرات آن بر اکوسیستم و ضرورت حفاظت محیط زیست و راهکارهای پیشگیری از برهم خوردن توازن طبیعت و اکوسیستم در اثر شکار بی‌رویه توضیحات لازم داده شد.

به گفته وی برگزاری چنین برنامه هایی می تواند در ترویج و اشاعه فرهنگ حفاظت از حیات وحش و محیط زیست تاثیر گذار باشد.