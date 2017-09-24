تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زوار اربعین در شهرستان دره شهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شفیع زاده امروز در جلسه هماهنگی ستاد اربعین شهرستان دره شهر با بیان اینکه اجتماع میلیونی مردم در پیاده روی اربعین حسینی فقط یک راهپیمایی نیست، گفت: پیاده روی اربعین، سمبل وحدت،انسجام و ولایتمداری است و دارای اثرات فرهنگی و معنوی بزرگی برای ملت بزرگ ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: با توجه به تردد حجم عظیمی از زوار اربعین از طریق مرز مهران این شهرستان نیز یکی از مسیرهای زوار اربعین برای دسترسی به مرز مهران است، بنابراین هماهنگی،آمادگی و برنامه ریزی برای ارائه خدمات مناسب به این عزیزان ضروری است.

فرماندار دره شهر با تاکید بر هماهنگی و همکاری بین کمیته های زیر مجموعه ستاد اربعین شهرستان، خواستار تلاش و جدیت در انجام امور از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط شد.

اتخاذ تمهیدات لازم امنیتی، انتظامی و ترافیکی،تامین اسکان مورد نیاز زوار از طرق میهمانسرا ادارات، مساجد و هیئت های مذهبی ، پیش بینی اکیپ امداد و نجات و برپایی چادرهای اسکان توسط جمعیت هلال احمر شهرستان ، نظارت بر بهداشت، قیمت اجناس و مراکز عرضه مواد غذایی،نصب تابلو و علائم راهنمایی توسط شهرداری و راهداری و حمل نقل جاده ای جهت راهنمایی مسیر،آمادگی شبکه بهداشت و درمان در زمینه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی،نظارت پایانه ها بر قیمت کرایه های برون شهری، آمادگی دهیاران روستاههای مسیر تردد زوار جهت ارائه خدمات،تامین روشنایی مورد نیاز ورودی شهر (میدان امام حسین(ع)، رفع نقص سیستم های مخابراتی و ... از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.