توقیف ۱۱تن چوب جنگلی قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، امید ذاکری بیان داشت: در ۶ماهه نخست امسال قریب به ۱۱تن چوب جنگلی قاچاق در استان کشف شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت : یکی از مهمترین برنامه منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان مبارزه افراد سود جو در خصوص قاچاق کالاها از جمله چوب ، زغال جنگلی و گیاهان دارویی می باشد.

ذاکری افزود: در ۶ماهه نخست امسال علاوه بر کشف چوب جنگلی مقادیری زغال چوب جنگلی ، آویشن و آنغوزه نیز کشف شد. محموله های قاچاق کشف شده بعد از طی مراحل قانونی بخشی به مزایده گذاشته شده و بخشی نگهداری می شود.