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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان خبر داد:

توقیف ۱۱تن چوب جنگلی قاچاق در هرمزگان

توقیف ۱۱تن چوب جنگلی قاچاق در هرمزگان

بندرعباس - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان از توقیف ۱۱تن چوب جنگلی قاچاق در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، امید ذاکری بیان داشت: در ۶ماهه نخست امسال قریب به ۱۱تن چوب جنگلی قاچاق  در استان کشف شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت : یکی از مهمترین برنامه منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان مبارزه  افراد سود جو در خصوص  قاچاق کالاها از جمله چوب ، زغال جنگلی و گیاهان دارویی می باشد.

ذاکری افزود: در ۶ماهه نخست امسال علاوه بر کشف  چوب جنگلی مقادیری  زغال چوب جنگلی ، آویشن و آنغوزه  نیز کشف شد. محموله های قاچاق کشف شده بعد از طی مراحل قانونی بخشی به مزایده گذاشته شده و بخشی نگهداری می شود.

کد مطلب 4096532

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