۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

تصادف یک سرویس مدرسه با تریلی در کرمان

سرپرست اورژانس کشور اعلام کرد در پی تصادف یک مینی‌بوس سرویس مدرسه با یک دستگاه تریلی ۲۰ دانش‌آموز ۱۱ تا ۱۳ ساله مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر سرپرست سازمان اورژانس کشور از تصادف یک مینی‌بوس سرویس مدرسه با یک دستگاه تریلی خبر داد.

پیرحسین کولیوند با اعلام این که ۲۰ نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند تصریح کرد: این حادثه فوتی نداشت، یک نفر در محل درمان شد و باقی مصدومان به مراکز درمانی اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ظهر امروز ساعت ۱۳ و ۱۴ دقیقه در میرزاآقاخان کرمان رخ داد و بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

سرپرست اورژانس کشور با اعلام این که رده سنی مصدومین ۱۱ تا ۱۳ سال است، افزود: یک نفر تروما به سر و یک نفر تروما به زانو و باقی مصدومین جهت بررسی  منتقل شدند و وضعیت بالینی تمامی مصدومان مساعد است.

مسعود بربر

