پیام معاون فرهنگی وزیر بهداشت به مناسبت سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمد رضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آستانه بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با صدور پیامی سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاههای سراسر کشور تبریک گفت که بخش هایی از متن پیام معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر است:
علم آموزی و گسترش قلمرو دانش مهمترین رسالت دانشگاه است و دانشجویان به عنوان کنشگران عرصه علمی کشور در نوک پیکان توسعه علمی کشور قرار دارند و باید همت خود را معطوف تحقق این هدف کرده و با جهاد علمی کشور را در عرصههای علمی و فناوری ارتقا بخشیده و تبادلات و ارتباطات علمی خود را با دیگر مراکز علمی بینالمللی گسترش و توسعه دهند و بدین سبب است که در سند چشمانداز بیستساله کشور، کسب رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه و رسیدن به توسعه پایدار جزو اهداف اصلی ذکر شده و مراکز علمی و آموزشی کشور موتور محرک تحقق این اهداف معرفی شدهاند.
این در حالی است که رسالت دانشگاه اسلامی تربیت انسانهای چند بعدی است که در کنار کسب علم و دانش، انسانهایی خلاق، مبتکر، هنرمند، دارای مهارتهای اجتماعی، شجاع، پرسشگر، واجد فضایل اخلاقی و آزادگی باشند و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه مسوولان دانشگاهی نگاه راهبردی به جوانان داشته باشند و با درک صحیح تحولات اجتماعی و رفع نیازهای مادی و معنوی آنها، بستر رشد و شکوفایی جوانان این مرز و بوم را فراهم کنند.
اینجانب از همه مسؤولان و کنشگران عرصه فرهنگی جامعه دانشگاهی میخواهم تا زمینه و بستر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، هنری و ورزشی را بیش از پیش فراهم کنند تا دانشجویان عزیز در کنار تحصیل علم و دانش، در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی که به رشد فکری و سلامت جسمی و روانی آنها منجر میشود، مشارکت حداکثری کنند.
اینجانب ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک میگویم و لازم میدانم در طلیعه مهرماه که همزمان با هفته دفاع مقدس است، یاد و خاطره ایثارگریها و رشادتهای جامعه پزشکی را در دوران دفاع مقدس گرامی داشته و از مقام والای شهدای عرصه سلامت کشور تجلیل کنم.
در خاتمه تقارن آغاز سال تحصیلی با آغاز ماه محرم، ماه عشق، فداکاری و استقامت را گرامی داشته و امیدوارم این تقارن منجر به نگاه عمیق و علمی به اهداف قیام امام حسین(ع) گردد و فرهنگ عاشورا، بستری را برای تحولخواهی، از خودگذشتگی، حقگویی، حق طلبی و مطالبهگری دانشگاهیان فراهم آورد و باعث دوری از رخوت و تنگنظری و ایجاد شور و نشاط توام با ایمان در میان جوانان و دانشجویان شود.
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