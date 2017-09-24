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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

توسط حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان؛

مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران بررسی می شود

مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران بررسی می شود

نشست بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران با هدف نهایی تبیین و طراحی نظام حقوقی براساس نگاه تمدنی به اهداف انقلاب اسلامی ۱۴ مهرماه در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، نشست یک روزه بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران که به همت معاونت جهاد علمی فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار می‌شود، اهدافی از قبیل ایجاد کارگروه‌های تخصصی در زمینه مبارزه با فساد، آشنایی با مبانی فساد و راهکارهای پیشگیری از آن، بررسی گزاره قیام بالقسط و راهکارهای عملیاتی شدن آن را دنبال می‌کند.

هدف نهایی نشست یک روزه  بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران، تبیین و طراحی نظام حقوقی مبتنی بر نگاه تمدنی به اهداف انقلاب اسلامی است. با همین هدف نیز  از شرکت کنندگان در این نشست یک روزه  و مصاحبه علمی، نسبت به جذب افراد مستعد و توانمند در کانون حقوق‌دانان اقدام خواهد شد.

کد مطلب 4096541
زهرا سیفی

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