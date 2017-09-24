به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، نشست یک روزه بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران که به همت معاونت جهاد علمی فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار می‌شود، اهدافی از قبیل ایجاد کارگروه‌های تخصصی در زمینه مبارزه با فساد، آشنایی با مبانی فساد و راهکارهای پیشگیری از آن، بررسی گزاره قیام بالقسط و راهکارهای عملیاتی شدن آن را دنبال می‌کند.

هدف نهایی نشست یک روزه بررسی مؤلفه‌های فساد در نظام حقوقی ایران، تبیین و طراحی نظام حقوقی مبتنی بر نگاه تمدنی به اهداف انقلاب اسلامی است. با همین هدف نیز از شرکت کنندگان در این نشست یک روزه و مصاحبه علمی، نسبت به جذب افراد مستعد و توانمند در کانون حقوق‌دانان اقدام خواهد شد.