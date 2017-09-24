۱۰۲ هزار سالمند زنجانی پرونده الکترونیکی سلامت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صائینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای سالمندی، افزود: در حوزه سلامت اقدامات ارزشمندی برای رفاه حال سالمندان انجام شده واین اقدامات طی سال‌های آینده تاثیرات زیادی در افزایش سن امید به زندگی دارد.

وی اظهار کرد: متاسفانه قبل از اجرای طرح تحول سلامت، ۵۰ درصد از دیابتی‌ها از بیماری خود خبر نداشتند ولی امروزه سالمندان می‌توانند از برنامه‌های پیشگیرانه، تشخیص و درمان به موقع دیابت برخوردار شوند و این امر در افزایش امید به زندگی موثر است.

صائینی تاکید کرد: خوشبختانه طی چهار سال اخیر افزایش چشمگیری در میزان امید به زندگی داشته‌ایم و متوسط کشوری سن امید به زندگی در مردان ۷۴ سال و در زنان ۷۶ سال است و این سنین در استان زنجان برای مردان ۷۹ سال و برای زنان ۸۰.۵ سال برآورد شده و باید امید به زندگی را تا ۸۵ سال ارتقا دهیم.

وی گفت: افزایش امید به زندگی کار راحتی نیست و باید تا حد امکان جلوی مرگ‌های نا به‌هنگام گرفته شود وقبل از اجرای طرح تحول سالمند، اقداماتی در حوزه سالمندی انجام گرفته بود ولی درصد کمی از جمعیت (۵ درصد) را شامل می‌شد.

صایینی خاطرنشان کرد: امروز ۱۰۲ هزار و ۲۶۶ سالمند پرونده الکترونیکی دارند و بیش از ۷۰ هزار نفر نیز حداقل یک بار تحت مراقبت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بیماری‌هایی نظیر کاهش حافظه، افسردگی، بیماری‌های کلیه، قلبی، عروقی و دیابتی در این افراد مشاهده می‌شود وبا توجه به شرایط ویژه این قشر باید توجه جدی به این افراد شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر ضرورت ارائه آموزش‌های لازم به سالمندان تاکید کرد و گفت: باید با آموزش‌های لازم سالمندان را با وضعیت خود آشنا کرد.