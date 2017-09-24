آثار صنایع دستی با مضامین ایام محرم به نمایش درمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه از سه رشته صنایع دستی یعنی قلمکار، مشبک فلز و علامت سازی همچون دسته سنج، زنجیر، تابلو و پرده های قلمکار عزا، از سه استان اصفهان البرز و تهران می باشد.

هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه سید امیرحسین طباطبایی، کریم عرب تهرانی (قلمکار)، مرتضی خدایی، مهدی نامور(منبت و معرق)، باقر نفری و مهدی بهرام نیاکان (فرزند استاد مرحوم صفرعلی نیاکان از علامت سازان پیشکسوت در این عرصه) می باشند که علامت قدیمی ساخت پدرشان را به یاد ایشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

مرتضی خدایی هنرمند منبت و معرق درارتباط با استقبال از تولیدات مناسبتی خود با مضامین ماه محرم گفت: برخی از محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده است با استقبال خوبی از طرف علاقمندان داخلی و خارجی روبرو شده است، برای مثال زنجیرهای تولید ما از سوی علاقمندان کشور عراق بسیار مورد توجه و خرید قرار گرفته و سفارش هایی نیز دریافت کرده ایم.

امیر حسین طباطبایی هنرمند قلمکار نیز با اشاره بر یگانه و منحصربفرد بودن پرچم ها، کتیبه های قلمکار با مضامین محرم گفت: این کتیبه ها با مضامینی عاشورایی و مذهبی جایگزینی مناسب برای پرچم ها ماشینی و چاپی است این تولیدات علاوه بر کاربردی بودن ارزشمند نیز هستند.

این هنرمندان جوان ضمن تشکر از دفتر صادرات و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی عنوان کردند: حمایت از هنرمندان و برگزاری نمایشگاه های بیشتر و توجه به تمامی رشته های هنرهای سنتی را خواستار شدند.

این نمایشگاه همزمان با دهه اوا ماه محرم به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی از۱ تا ۵ مهردر ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ساعت ۹صبح تا ۱۶ عصر پذیرای علاقمندان است.