۲۰ هزار نفر برای اعزام به مراسم اربعین ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کلانتری در ستاد ساماندهی اربعین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در استان تمهیدات لازم فراهم شده و از طریق سامانه تاکنون ۲۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته برای دریافت روادید زائران استانی به استان البرز و یا تهران می رفتند که مشکلاتی برای آنها ایجاد شد که امسال پیشنهادداده ایم با توجه به استقرار دفتر وزارت خارجه در قزوین آمادگی داریم زمینه صدور ویزا در استان را برای زائران فراهم کنیم.

کلانتری تصریح کرد:راه اندازی نمایندگی کنسول گری کربلا در استان را پیگیری می کنیم تا زائران با راحتی بیشتری به این سفر معنوی عزیمت کنند.

وی بیان کرد:دراین ایام از زائران انتظار داریم ازعزیمت با افراد عیرمجاز و یا ثبت نام در مراکز غیر رسمی خودداری کنند و فقط از دفاتر زیارتی مجاز اقدام کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت استان اظهارداشت: در حال حاضر ۲۶ دفتر زیارتی مجاز در استان فعالیت می کند و ۲۰ دفتر فرعی هم ایجاد شده و با تفاهم نامه امضا شده زمینه ارائه خدمات به زائران در شهرها و روستاها مهیا شده است.

وی گفت: با توزیع بسته های فرهنگی، اطلاعات مورد نیاز زائران دراختیار آنها قرارخواهدگرفت تادر این سفر معنوی وضعیت راحت تری داشته باشند.

کلانتری یادآورشد:همچنین ۵۰۰ نفر به صورت انفرادی برای اعزام به مراسم اربعین ثبت نام کرده اند وبا برپایی ایستگاههای صلواتی و موکب ها برای پذیرایی از زائران آماده شده ایم.

افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین هم گفت: با برگزاری دوره های آموزشی برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی و آموزش آتش نشانان برای اطفای حریق و اعزام اتبوسها برای انتقال زائران هماهنگ شده است.

وی بیان کرد: با تامین ۴۵ دستگاه اتوبوس برای اعزام مستقیم زائران با صدور بلیت دوسره هماهنگی لازم با شرکت های مسافربری انجام شده و در طول مسیر نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.

پیرنون تصریح کرد: با آماده سازی راهدارخانه ها و نصب علائم راهنمایی و رانندگی، تجهیز مجتمع های بین راهی زمینه پذیرایی از زائران فراهم شده است و در این زمینه مشکلی نداریم.