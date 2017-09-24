علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی روزهای آینده آسمان اغلب مناطق استان نیمهابری و ابری خواهد بود.
وی افزود: به ویژه از سوم تا ۱۰ محرم در برخی مناطق به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی استان بارش پراکنده و مه پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به اینکه از روز ششم ماه محرم برابر با روز چهارشنبه هفته جاری به شدت وزش بادها افزوده میشود، ادامه داد: در روزهای هفتم و هشتم ماه محرم نیز وزش بادهای تند تداوم خواهد داشت.
دولتی مهر تأکید کرد: در روز شنبه برابر با ۹ محرم و روز تاسوعا آسمان نیمهابری و در بعدازظهر آسمان ابری همراه با احتمال بارش پراکنده و مه موقت پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: در ادامه در روز عاشورا برابر با ۱۰ محرم نیز هوای ابری و مهآلود در قبل از ظهر پیشبینی شده که در بعدازظهر همان روز کاهش ابرها دور از انتظار نیست.
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