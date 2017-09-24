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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

جانشین سازمان بسیج مستضعفین:

ملت ایران در دفاع از دین خدا باکسی تعارف ندارد

ملت ایران در دفاع از دین خدا باکسی تعارف ندارد

بجنورد- جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: آرمان ما در عاشورا بسته‌شده و ملت ایران ثابت کردند در دفاع از دین خدا باکسی تعارف ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه خراسان شمالی، سردار سرتیپ علی فضلی در جمع یگان‌های نظامی و انتظامی، بسیجیان و پاسداران اظهار کرد: دفاع مقدس در ادامه و استمرار عاشورا و محرم است.

فضلی بابیان اینکه محرم آرمانی برای امام حسین (ع) و تمام مستضعفین و مسلمین جهان است افزود: محرم دو وجهه دارد یکی شور و دیگری شعور حسینی است که هردو باهم در جامعه باید رشد کنند.

وی با اشاره به شور حسینی مردم ایران تصریح کرد: اقامه عزا و عزاداری‌ها، خیرات دادن و سینه‌زنی‌ها شور و حالی به فضای جامعه داده که هدف نهایی آن رسیدن به شعور حسینی است.

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین هدف امام حسین (ع) را اقامه نماز و احیاء فریضه الهی امربه‌معروف و نهی از منکر دانست و گفت: آرمان محرم، مقاومت و پایداری و دفاع از دین خدا بود.

سردار فضلی بابیان اینکه ایستادگی در برابر مستکبر برای دفاع از ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است، گفت: اگر قطعه‌ای در این ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عمل به قرآن و احکام الله بخواهیم نام ببریم هشت سال دفاع مقدس به رهبری امام راحل است.

وی شهدا را چراغ راه و ناظر بر اعمال جامعه دانست و اظهار کرد: شهدا مراقب‌اند تا ما راه را گم نکنیم.

فضلی بابیان اینکه دفاع مقدس مملو از درس‌ها و عبرت‌هایی است که تاریخ دوباره تکرار نشود گفت: این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) حضور گسترده و چشم‌گیر امت و در سایه همدلی و وحدت به پیروزی رسید.

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: دشمن زمانی که از هدف نهایی انقلاب آگاه شد دشمنی‌هایش با ما شروع شد.

وی افزود: دشمن ابتدا قومیت‌های عزیز ما را تحریک کرد و در گنبد، تبریز، خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و سایر شهرها حوادث امنیتی به راه انداخت و از سوی دیگر منافقین و معاندین داخلی را حمایت کرد که نتیجه‌اش تقدیم ۱۷ هزار شهید ترور به انقلاب بود.

فضلی گفت: دشمن وقتی از این اقدامات نتیجه نگرفت جنگ را بر ملت ما تحمیل کرد درحالی‌که ما آمادگی جامع و کاملی برای دفاع از کشور نداشتیم.

این فرمانده دوران دفاع مقدس بابیان اینکه محاسبات دشمن کاملاً اشتباه بود و آن‌ها مردم و امام ما را به‌درستی نشناخته بودند، بیان کرد: امام راحل فرمود هر کس می‌تواند سلاح به دست بگیرد، تکلیف دارد به جبهه برود و از پیشروی دشمن جلوگیری کند ازاین‌رو مردم فرمان امام را لبیک گفتند.

سردار فضلی با اشاره به سخنان سخیف ترامپ علیه مردم ایران، بیان کرد: دشمن هنوز هم مردم و امام ما را نشناخته و دست از یاوه‌گویی خود برنداشته است.

وی افزود: مقاومت شکل‌گرفته در سوریه، عراق، بحرین، یمن، فلسطین، لبنان برگرفته از خون‌های دفاع مقدس است.

سردار فضلی همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید خراسان شمالی گفت: در محضر خانواده شهدا هم‌پیمان می‌شویم و میثاق دوباره با امام (ره) و انقلاب و نایب امام زمان می‌بندیم تا در دفاع از دین خدا ذره‌ای تردید به خود راه ندهیم و در سایه وحدت اطاعت از امر ولی کنیم تا شرمنده شهدا نشویم.

کد مطلب 4096553

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