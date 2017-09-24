ملت ایران در دفاع از دین خدا باکسی تعارف ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه خراسان شمالی، سردار سرتیپ علی فضلی در جمع یگان‌های نظامی و انتظامی، بسیجیان و پاسداران اظهار کرد: دفاع مقدس در ادامه و استمرار عاشورا و محرم است.

فضلی بابیان اینکه محرم آرمانی برای امام حسین (ع) و تمام مستضعفین و مسلمین جهان است افزود: محرم دو وجهه دارد یکی شور و دیگری شعور حسینی است که هردو باهم در جامعه باید رشد کنند.

وی با اشاره به شور حسینی مردم ایران تصریح کرد: اقامه عزا و عزاداری‌ها، خیرات دادن و سینه‌زنی‌ها شور و حالی به فضای جامعه داده که هدف نهایی آن رسیدن به شعور حسینی است.

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین هدف امام حسین (ع) را اقامه نماز و احیاء فریضه الهی امربه‌معروف و نهی از منکر دانست و گفت: آرمان محرم، مقاومت و پایداری و دفاع از دین خدا بود.

سردار فضلی بابیان اینکه ایستادگی در برابر مستکبر برای دفاع از ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است، گفت: اگر قطعه‌ای در این ۳۸ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عمل به قرآن و احکام الله بخواهیم نام ببریم هشت سال دفاع مقدس به رهبری امام راحل است.

وی شهدا را چراغ راه و ناظر بر اعمال جامعه دانست و اظهار کرد: شهدا مراقب‌اند تا ما راه را گم نکنیم.

فضلی بابیان اینکه دفاع مقدس مملو از درس‌ها و عبرت‌هایی است که تاریخ دوباره تکرار نشود گفت: این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) حضور گسترده و چشم‌گیر امت و در سایه همدلی و وحدت به پیروزی رسید.

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: دشمن زمانی که از هدف نهایی انقلاب آگاه شد دشمنی‌هایش با ما شروع شد.

وی افزود: دشمن ابتدا قومیت‌های عزیز ما را تحریک کرد و در گنبد، تبریز، خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و سایر شهرها حوادث امنیتی به راه انداخت و از سوی دیگر منافقین و معاندین داخلی را حمایت کرد که نتیجه‌اش تقدیم ۱۷ هزار شهید ترور به انقلاب بود.

فضلی گفت: دشمن وقتی از این اقدامات نتیجه نگرفت جنگ را بر ملت ما تحمیل کرد درحالی‌که ما آمادگی جامع و کاملی برای دفاع از کشور نداشتیم.

این فرمانده دوران دفاع مقدس بابیان اینکه محاسبات دشمن کاملاً اشتباه بود و آن‌ها مردم و امام ما را به‌درستی نشناخته بودند، بیان کرد: امام راحل فرمود هر کس می‌تواند سلاح به دست بگیرد، تکلیف دارد به جبهه برود و از پیشروی دشمن جلوگیری کند ازاین‌رو مردم فرمان امام را لبیک گفتند.

سردار فضلی با اشاره به سخنان سخیف ترامپ علیه مردم ایران، بیان کرد: دشمن هنوز هم مردم و امام ما را نشناخته و دست از یاوه‌گویی خود برنداشته است.

وی افزود: مقاومت شکل‌گرفته در سوریه، عراق، بحرین، یمن، فلسطین، لبنان برگرفته از خون‌های دفاع مقدس است.

سردار فضلی همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید خراسان شمالی گفت: در محضر خانواده شهدا هم‌پیمان می‌شویم و میثاق دوباره با امام (ره) و انقلاب و نایب امام زمان می‌بندیم تا در دفاع از دین خدا ذره‌ای تردید به خود راه ندهیم و در سایه وحدت اطاعت از امر ولی کنیم تا شرمنده شهدا نشویم.