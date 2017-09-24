تصادف سرویس مدرسه در کرمان/۱۹ دانش آموز مجروح شدند

محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز یک دستگاه مینی بوس که سرویس مدرسه پسرانه فرهنگیان گلدشت است در انتهای خیابان میرزاآقاخان با یک دستگاه تریلر برخورد می کند.

وی گفت: در اثر این تصادف ۱۹ دانش آموز به همراه راننده دچار جراحت می شوند که بر این اساس تعداد مجروحان این تصادف ۲۰ نفر است.

صابری ادامه داد: از ۱۹ نفر دانش آموز دو نفر از ناحیه سر و زانو دچار جراحت سطحی شده اند که بعد از طی مراحل درمانی در اورژانس مرخص خواهند شد.

رئیس مرکز مدیری حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: ۱۷ نفر دانش آموز دیگر دچار آسیب جدی نشده اند اما برای چکاب و بررسی های لازم به مرکز درمانی منتقل شده اند که ظرف نیم ساعت آینده مرخص خواهند شد.