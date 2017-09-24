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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

رئیس مرکز فوریت های پزشکی کرمان:

تصادف سرویس مدرسه در کرمان/۱۹ دانش آموز مجروح شدند

تصادف سرویس مدرسه در کرمان/۱۹ دانش آموز مجروح شدند

کرمان - رئیس مرکز مدیری حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به تصادف سرویس مدرسه در شهر کرمان گفت: ۱۹ دانش آموز در اثر این تصادف دچار جراحت سطحی شدند.

محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز یک دستگاه مینی بوس که سرویس مدرسه پسرانه فرهنگیان گلدشت است در انتهای خیابان میرزاآقاخان با یک دستگاه تریلر برخورد می کند.

وی گفت: در اثر این تصادف ۱۹ دانش آموز به همراه راننده دچار جراحت می شوند که بر این اساس تعداد مجروحان این تصادف ۲۰ نفر است.

صابری ادامه داد: از ۱۹ نفر دانش آموز دو نفر از ناحیه سر و زانو دچار جراحت سطحی شده اند که بعد از طی مراحل درمانی در اورژانس مرخص خواهند شد.

رئیس مرکز مدیری حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: ۱۷ نفر دانش آموز دیگر دچار آسیب جدی نشده اند اما برای چکاب و بررسی های لازم به مرکز درمانی منتقل شده اند که ظرف نیم ساعت آینده مرخص خواهند شد.

کد مطلب 4096554

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