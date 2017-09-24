به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در آخرین جلسه شورای معاونین جمعیت هلالاحمر در دوره مدیریت خود، با بیان اینکه جمعیت هلالاحمر در اصل همان «مردم» هستند، بر این مهم تاکید کرد که هیچ خدمتی در چنین نهاد مردمی به پایان نمیرسد و هر کس در این جمعیت خدمت کند، به علت ویژگی منحصر بهفرد آن؛ همچنان به عنوان داوطلب در این جمعیت مانده و از اهداف آن حمایت خواهد کرد.
هلالاحمر نقش تعیینکنندهای در مقابله با بحران دارد
وی پس از ارائه گزارش ملی حادثه پلاسکو از سوی معاون آموزش، پژوهش و فناوری؛ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین و حضرت عباس علیهمالسلام و یاران باوفایشان، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت رحلت پدر گرامی دکتر مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت که از خانواده هلالاحمر و انسانی بسیار فرهیخته بودند، گفت: پس از حادثه پلاسکو چند کشور تغییراتی را در وضعیت سیستم ایمنی ساختمانها، مقررات ساخت و ساز و ... ایجاد کردند، اما متاسفانه ما از اتفاقات رخ داده در کشور، درس نمیگیریم و هنوز در کشور ما تغییر خاصی در این زمینه و با هدف پیشگیری از حوادثی چون پلاسکو رخ نداده است.
ضیائی با تاکید بر اینکه هلالاحمر نقش تعیینکنندهای در مقابله با بحران دارد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که برخورد و مدیریت ما در حوادث موردی باشد؛ شاهد تحول خاصی در مدیریت بحران نخواهیم بود؛ کما اینکه نه فقط هنوز قانون مدیریت بحران که حتی طرح ملی نیز برای مدیریت بحران نداریم.
کشور در مدیریت بحران نقایص فراوانی دارد
رئیس جمعیت هلالاحمر با اظهار تاسف از اینکه کشور ما، در مدیریت بحران با نقایص فراوانی روبهروست که امید است با بسترهای در دست اقدام، اصلاح شود، تصریح کرد: آموزشهای پیشگیری و مقابله با بحران در سایر کشورها به اندازهای منسجم و قوی است که در میان مردم به یک فرهنگ تبدیل شده و همه به خوبی از سطح بحران و حوادث آگاهی دارند، نمونه این موضوع را در زلزله مکزیک شاهد بودیم که همه آنها مشتهای خود را گره کرده بودند و این مشتهای گره شده نه به نشانه اعتراض، که به این معنا بود که همه باید در هنگام آواربرداری سکوت کنند و این نشانه مثبت یک اقدام و آموزش اثرگذار در پیشگیری از حوادث است.
وی همچنین با اشاره به اینکه عملیات نجات موضوعی بسیار تخصصی و فنی است، گفت: این موضوع بسیار حساس و تخصصی است و هنوز هم این سوال مطرح است که آیا ورود همهجانبه جمعیت هلالاحمر به چنین مساله تخصصیای، ضروری است یا نه؟؛ به علاوه در حوادث خارج از شهرها نیز هنوز هلالاحمر را به عنوان تنها نیروی خدمترسان میشناسند، در حالی که این نهاد نه امکانات لازم این موضوع را داشته و نه از آموزشهای لازم برای تمامی حوادث و سوانح برخوردار است؛ البته در این زمینه تشکیل نیروهای واکنش سریع؛ مسکن خوبی بوده است.
ضرورت فراهم کردن شرایط سهل و آسانتر برای جمعآوری کمکهای مردمی
ضیائی همچنین به ضرورت فراهم کردن شرایط سهل و آسانتر برای جمعآوری کمکهای مردمی برای سایر کشورها در زمان وقوع حوادث و بحرانها اشاره و خاطرنشان کرد: باید امر جمعآوری کمکهای نقدی مردم در حوادث و بحرانهای سایر کشورها تسهیل شود، به نحوی که مردم تنها با وارد کردن یک کد، بتوانند مبلغ مورد نظر را وارد کنند؛ چراکه بر اساس اساسنامه هلالاحمر، وظیفه جمعآوری این کمکها بر عهده هلالاحمر نهاده شده است.
وی همچنین به آمادهشدن فیزیک برنامه پنجساله جمعیت هلالاحمر اشاره و اظهار کرد: برنامه پنجساله جمعیت از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شده و لذا به همه مدیران ارشد صف و ستاد جمعیت توصیه و سفارش میکنم تا نسبت به اجرای دقیق این برنامه حساس و دقیق باشند؛ هرچند ممکن است این برنامه نقصهایی داشته باشد، اما به مرور و در مسیر اجرا این نقصها برطرف و نقاط قوت تقویت خواهد شد.
هلالاحمر سرشار از پویایی است
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به اینکه اکنون هلالاحمر به سازمانی یادگیرنده تبدیل شده است، گفت: ۳۲ ماه خدمت؛ به فرموده حضرت امیر(ع)؛ همچون ابر بهار عبور کرد و در این مدت اقدامات خوبی انجام شد و کارهای نکردهای نیز مانده که آیندگان آنها را انجام خواهند داد؛ لذا هیچ خدمتی در هلالاحمر به پایان نمیرسد و هر کسی که در این نهاد مردمی خدمت کند، به علت ویژگی منحصر بهفرد آن؛ همچنان به عنوان داوطلب در این جمعیت مانده و از اهداف آن حمایت خواهد کرد؛ چراکه جمعیت هلالاحمر در اصل همان مردم هستند.
وی افزود: بر خلاف سایر سطوح مدیریتی که همواره صرفا با یک سازمان مواجه هستیم، هلالاحمر همانند موجودی زنده، سرشار از پویایی واقعی است.
موظفیم به رئیس بعدی کمک کنیم
به گفته ضیائی، هر رئیس جدیدی ممکن است نیروهای جدیدی را نیز به سیستم مدیریتی کنونی اضافه و تقویت کند، اما همه موظفیم تا به فرد بعدی کمک کنیم تا برنامههای خود را بهخوبی پیش برده و در مسیر موفقیت گام بردارد؛ تا کنون نیز هر فردی به عنوان رئیس جمعیت هلالاحمر منصوب شده، اقدامات مهمی انجام داده که اکنون هلالاحمر به چنین نهاد با خدمات گسترده، مردمی، نامآور، خوشنام و مهم برای کشور و حتی در سطح بینالملل تبدیل شده است.
اقدامات بسیار خوب این دوره به رغم کمبودهای شدید مالی
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به اینکه اقدامات بسیار خوبی در این دوره مدیریتی در هلالاحمر با وجود نبود امکانات کافی انجام شده است، اظهار کرد: باید دید که چگونه جمعیت را تحویل گرفته و امروز آن را چگونه تحویل میدهیم؛ امروز صف و ستاد جمعیت به هم نزدیک شده، با ساری شدن نظم و ترتیب، کارها روان شده و در مقابلِ مردم؛ هلالاحمر محترم کار کرد و در میان مردم، همچون همیشه محترم ماند و امیدواریم دیگران نیز قضاوت درستی از عملکرد این جمعیت داشته باشند و ما نیز در محضر خداوند مأجور شویم.
وی با تقدیر و تشکر از همراهی تمامی مدیران ستادی و صف و کارکنان خدوم و بهخصوص امدادگران، جوانان و داوطلبان هلالاحمر با وی در مدت زمان ریاست بر جمعیت، گفت: با وجود همه کمبودها و نداریها؛ نظم پرداختیهای پرسنلی هلالاحمر در این مدت و در مقایسه با تمامی دستگاهها، بسیار خوب بود و جا دارد در این زمینه از خزانهدارکل جمعیت تقدیر کرد.
هلالاحمر نمونه بارز و پرچمدار اقتصاد مقاومتی
به گفته ضیائی، در ۳۲ ماه گذشته، باید قریب به ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت میشد که فقط ۷ درصد آن وصول شده و با این میزان اعتبار، سهمی برای اجرای برنامههای هلالاحمر نماند؛ اما با رعایت نظم در پرداختها، صرفهجویی و مدیریت صحیح، یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی در کشور و شاید برترین نمود اقتصاد مقاومتی در جمعیت هلالاحمر اتفاق افتاد و انشاءالله این کارنامه درخشان برای شما نیز ماندگار بماند.
وی با تاکید بر اینکه همواره باید مسئولیت را به عنوان یک امانت و بار، بدانیم؛ گفت: در این صورت سبکبال مسئولیت را به دیگران واگذار خواهیم کرد تا اینکه آن را به عنوان یک طعمع برای خود بدانیم؛ لذا امروز ذرهای مکدر از این واگذاری نیستم و این ارتباط ۵۰ ساله خود با هلالاحمر را که از زمان پدربزرگم تا کنون، در خانواده ما و حتی با حفظ پرچم هلالاحمر پابرجا بوده، به عنوان داوطلب هلالاحمر، حفظ خواهم کرد.
عینک سیاسی را از چشم خود برداشتیم
ضیائی با تاکید بر اینکه عینک سیاسی را در ۳۲ ماه خدمت در هلالاحمر از چشم خود برداشته بودیم، اظهار کرد: به علاوه در این مدت همه تلاش خود را بر لحاظ کارایی افراد قرار داده و همواره از نیروهای داخلی جمعیت بهره برده و در موارد بسیار محدود که نیاز به تزریق مدیری از خارج جمعیت بود، این کار را انجام دادیم.
از هیچ کمکی به رئیس آتی جمعیت هلالاحمر فروگذار نمیکنیم
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان تصریح کرد: همه تلاش ما حفظ امانت در هلالاحمر بود و لذا این امانت را همانطور که تحویل گرفته بودیم، بازگرداندهایم و برای رئیس آتی، آرزوی موفقیت داشته و در این راه از هیچ کمکی فروگذار نمیکنیم.
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