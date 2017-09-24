دستگیری اعضای باند حرفه ای گوشی قاپی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: طی چند روز گذشته گزارش هایی مبنی بر گوشی قاپی های سریالی در محدوده خیابان گاز و بلوار طبرسی مشهد به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و تحقیقات پلیسی آغاز شد.

وی افزود: با توجه به دغدغه تعدادی از مالباختگان که ناشی از سهل انگاری آن ها در ثبت اطلاعات و تصاویر شخصی شان در حافظه گوشی تلفن همراه است، دستورات لازم برای پیگیری سریع این پرونده به فرماندهی انتظامی مشهد صادر شد و تیم های گشتی پلیس طرح ویژه ای را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در حالی که تحقیقات پلیسی در این رابطه ادامه داشت، گزارش سرقت دو دستگاه گوشی تلفن همراه از یک موبایل فروشی به پلیس ۱۱۰ اعلام و مأموران کلانتری رسالت بلافاصله وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: پلیس با در دست داشتن مشخصات ظاهری متهمان طرح مهار را در حوزه استحفاظی خود به اجرا گذاشت و دو سارق موتور سوار را در خیابان گاز دستگیر کرد.

کریمی با اشاره به اینکه این دو جوان ۲۵ و ۲۷ ساله که به کریستال اعتیاد دارند در بازجویی‌های اولیه پلیسی با توجه به کشف سه دستگاه گوشی تلفن مسروقه و دو قبضه چاقو از آن ها ناچار به بیان حقیقت شدند گفت: این دو نفر ارتکاب بیش از ۱۰۰ فقره گوشی قاپی را اعتراف و در ادامه تحقیقات پرونده مأموران کلانتری رسالت دو تن دیگر از همدستان این سارقان را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات بعدی پرونده اظهار داشتند که گوشی های سرقتی را در بازار روز خواجه ربیع به قیمت ارزان می فروختند که با دستورات مقام قضایی تحقیقات از این سارقان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تاکید کرد: از شهروندان در خواست می کنم به توصیه‌های پلیسی و نکات مراقبتی و هوشیارانه در پیشگیری از وقوع کیف قاپی و سرقت گوشی های تلفن همراه توجه ‌کنند.