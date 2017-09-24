به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر ظهر یکشنبه در کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان رزن که با محوریت پیشگیری از نفوذ بدعت و خرافات در عزاداری ها برگزار شد، گفت: کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی تا چند سال پیش زیرمجموعه شورای تامین استان و مجموعه ای ۱۰۰ در صد امنیتی و انتظامی بود تا اینکه طی سال های اخیر از ذیل شورای تامین خارج و به حوزه اجتماعی محول شد.

وی اظهار داشت: می توان از این انتقال استنباط کرد که ما سعی کنیم موضوعات و مسائل را در سطح اجتماعی حل و فصل کرده و نگذاریم موضوع امنیتی بشود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان گفت: طرح موضوع حذف بدعت ها از دین در کمیته ارتقا امنیت اجتماعی این معنی و مفهوم را می رساند که با ساز و کار اجتماعی و فرهنگی و با این رویکرد باید به موضوع نگاه شود.

وی اظهار داشت: در صورتی که با رویکرد اجتماعی و فرهنگی به این موضوع نگاه شود قطع به یقین اثر بیشتری داشته و امنیت ما را امنیت پایدارتری خواهد کرد.

نادری فر با بیان اینکه با رفتارهای امنیتی در راستای امنیت پایدار حرکت نخواهیم کرد، گفت: آن چیزی که موجب پایداری امنیتی جامعه می شود رفتارها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است که باید در دستور کار قرار گیرد

وی با بیان اینکه جهت گیری فعالیت ها به سمت و سوی حوزه اجتماعی و فرهنگی نتایج مطلوبی را در پی خواهد داشت، افزود: اگر به موضوع، رویکرد امنیتی و انتظامی داشته باشیم مگر در چند نقطه توانایی این را داریم که نیروی امنیتی و انتظامی مستقر کنیم ولی در صورتی که فعالیت ها به سمت و سوی حوزه اجتماعی و فرهنگی پیش رود می توانیم بر روی افکار کار کنیم نه رفتار و این افکار پایدار است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان یادآور شد: ایجاد تفکر و نگرش صحیح در افراد در هر شرایطی پایدار است و فرد به خود اجازه نمی دهد هنجارشکنی کند بنابراین باید بر روی افکار کار کنیم که این امر زمان بر بوده و نیازمند صبر و حوصله است.

وی عنوان کرد: ضمن تهیه محتوای خوب باید تعامل و ارتباط خوب با مردم برقرار کنیم تا تفکر درست شود و باید فردی که هنجارشکنی میکند به لحاظ فکری به این باور برسد که خطا می کند.

مهرداد نادری فر اضافه کرد: در راستای تغییر نگرش و اصلاح رفتارهای هنجار شکن باید گفتمان خود را گفتمان غالب جامعه کنیم چراکه در غیر اینصورت اتفاقی رخ نمی دهد.

وی عنوان کرد: باید توجه کنیم که چه فعالیت های باید در راستای پیشگری از بدعت ها صورت گیرد تا گفتمان ما، گفتمان غالب جامعه شود که این امر همکاری همه ادارات را می‌طلبد.

وی یادآور شد: باید از ظرفیت فضای مجازی در راستای آگاهی بخشی به جامعه استفاده کرد.

نادری فر با بیان اینکه باید بدعت های عزاداری را جمع کنیم تا اینکه به حداقل خود برسد، گفت: همه ما مسئولیم و هر کس باید درحیطه کار خود ورود کرده و به سهم خود قدمی بردارد لذا از برخی دستگاه ها که در حوزه اجتماعی و فرهنگی فعالیت می کنند انتظار داریم تمام قد در مقابل بدعت ها بایستند.

وی اظهار داشت: با افرادی که از قانون تبعیت نکرده و اقدام به هنجار شکنی کنند تعارف نداریم و با آنها برخورد می شود.

وی با عنوان اینکه وجود برخی بدعت ها در عزاداری ها موجب سو استفاده دشمنان شده است، گفت: باید هوشیار باشیم و با درایت به موضوع نگاه کنیم

وی وظیفه هر حکومت و دولتی را آگاهی بخشی به مردم عنوان کرد و اظهار داشت: در استان همدان طی سالهای اخیر در خصوص ارتقا امنیت اجتماعی اقدامات خوبی انجام گرفته و باید استان همدان به عنوان الگو برای سایر نقاط کشور مطرح شود.