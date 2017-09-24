مستند «سواران» با حضور قهرمانان موتورسوار دوران جنگ کلید می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ، گروه سازنده این مستند روز شنبه با حضور در دفتر فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ضمن انجام گفت و گو با محمود صیدانلو رئیس فدراسیون در بخشی از مستند یاد شده ، در خصوص همکاری های دوجانبه و از جمله برگزاری یکدوره مسابقه تحت عنوان «جام جلیل نقاد» با حضور یادگاران آن دوره به توافق رسیدند.

نام این مستند «سواران» نام دارد که به موضوع زندگی قهرمانان موتورسوار زنده و شهید و جانباز شرکت کننده دردوران ۸ سال دفاع مقدس در جنگ های نامنظم در گروه شهید چمران می پردازد. قهرمانانی که امروز هر کدامشان در گوشه ای از ایران عزیز مشغول کار و زندگی اند و قرار است روایت کننده دلاوری ها و رشادت های آن دوران در این مستند تاریخی برای نوجوانان و جوانان نسل امروز باشند.

در مستند سواران که به سفارش خانه مستند انقلاب اسلامی و گروه روایت فتح به کارگردانی امیرحسین نوروزی ساخته خواهد شد. نویسنده و تصویربرداری آن بر عهده سامان مختاری و صدابرداری آن با محدثه گلچین عارفی است.