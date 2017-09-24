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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

همکاری فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در تهیه فیلمی از دفاع مقدس

مستند «سواران» با حضور قهرمانان موتورسوار دوران جنگ کلید می خورد

مستند «سواران» با حضور قهرمانان موتورسوار دوران جنگ کلید می خورد

خانه مستند انقلاب اسلامی گروه روایت فتح در صدد است ، نقش پررنگ موتورسواران رزمنده در دوران دفاع مقدس در جنگ تحمیلی را در مستندی به تصویر بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ، گروه سازنده این مستند روز شنبه با حضور در دفتر فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ضمن انجام گفت و گو با محمود صیدانلو رئیس فدراسیون در بخشی از مستند یاد شده ، در خصوص همکاری های دوجانبه و از جمله برگزاری یکدوره مسابقه تحت عنوان «جام جلیل نقاد» با حضور یادگاران آن دوره به توافق رسیدند.

نام این مستند «سواران» نام دارد که به موضوع زندگی قهرمانان موتورسوار زنده و شهید و جانباز شرکت کننده دردوران ۸ سال دفاع مقدس در جنگ های نامنظم در گروه شهید چمران می پردازد. قهرمانانی که امروز هر کدامشان در گوشه ای از ایران عزیز مشغول کار و زندگی اند و قرار است روایت کننده دلاوری ها و رشادت های آن دوران در این مستند تاریخی برای نوجوانان و جوانان نسل امروز باشند.

در مستند سواران که به سفارش خانه مستند انقلاب اسلامی و گروه روایت فتح به کارگردانی امیرحسین نوروزی ساخته خواهد شد. نویسنده و تصویربرداری آن بر عهده سامان مختاری و صدابرداری آن با محدثه گلچین عارفی است.

کد مطلب 4096565
رضا خسروي

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