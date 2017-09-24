به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای موشکی، توپخانه‌ای و ادوات سپاه پاسداران به مناسبت هفته دفاع مقدس در اردوگاه «توحید» کرمانشاه برپا شد.

در این نمایشگاه برخی از دستاوردهای جدید در حوزه دفاع موشکی، توپخانه ای و ادوات نظامی سبک و سنگین برای عموم به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه در طول هفته دفاع مقدس و تا ۶ مهر آماده بازدید عموم است و علاقه مندان می توانند طی روزهای برگزاری از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

لازم به ذکر است؛ «رزم نمایش با افلاکیان» با محوریت بازسازی عملیات مسلم بن عقیل نیز در حاشیه برپایی این نمایشگاه همه شب و طی هفته دفاع مقدس در پادگان توحید کرمانشاه برگزار می شود.