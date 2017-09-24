  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شد؛

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای موشکی و توپخانه‌ای سپاه پاسداران

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای موشکی و توپخانه‌ای سپاه پاسداران

کرمانشاه- نمایشگاه بزرگ دستاوردهای موشکی، توپخانه‌ای و ادوات نظامی سبک و سنگین سپاه پاسداران در کرمانشاه به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای موشکی، توپخانه‌ای و ادوات سپاه پاسداران به مناسبت هفته دفاع مقدس در اردوگاه «توحید» کرمانشاه برپا شد.

در این نمایشگاه برخی از دستاوردهای  جدید در حوزه دفاع موشکی، توپخانه ای و ادوات نظامی سبک و سنگین برای عموم به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه در طول هفته دفاع مقدس و تا ۶ مهر آماده بازدید عموم است و علاقه مندان می توانند طی روزهای برگزاری از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

لازم به ذکر است؛ «رزم نمایش با افلاکیان» با محوریت بازسازی عملیات مسلم بن عقیل  نیز در حاشیه برپایی این نمایشگاه همه شب و طی هفته دفاع مقدس در پادگان توحید کرمانشاه برگزار می شود.

کد مطلب 4096566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها