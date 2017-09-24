به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون این رزمایش در مناطق عمومی استان های آذربایجان غربی و کردستان در حال برگزاری است، این رزمایش همزمان با سوم محرم با حضور یگانهای های مختلف سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهرستان اشنویه آغاز شده است.

تمرین آتش های سنگین توپ خانه ای و زرهی، عملیات های هوانیروز، تمرین عملیات هلی برن، کمین و ضد کمین، تاخت شبانه، گشت و ایست بازرسی از جمله تاکتیک ها و رزم های ابلاغی این رزمایش است.

ارتقا آمادگی های رزمی، توسعه روش ها و شیوه های نوین جنگی، بالا بردن توانمندی های طرح ریزی و هدایت در سطوح مختلف، ارتقا آمادگی های اطلاعاتی و عملیاتی به منظور برقراری امنیت در شرایط مختلف، ارتقا سطح آموزش منابع انسانی و تطبیق آن با نبرد واقعی، به کارگیری فن آوری ها و تجهیزات جدید و ارزیابی میزان اثر بخشی آن ها، نمایش قدرت نظامی با هدف بازدارندگی، نمایش اقتدار نیروهای مسلح و نیروهای بومی و مردمی به جهان و رساندن پیام آمادگی نیروهای مسلح به ابرقدرت های جهان از جمله اهداف برگزاری این رزمایش است.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری این رزمایش در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مرحله اصلی رزمایش امنیتی محرم در مناطق عمومی استان‌های آذربایجان غربی و کردستان آغاز شد.

سردار حبیب شهسواری با بیان اینکه مرحله اصلی رزمایش امنیتی محرم در دو استان یاد شده آغاز شد و بر اساس برنامه در حال اجراست، افزود: در این رزمایش تجهیزات زمینی، هوایی، پدافند و امکانات قرارگاه حمزه(ع) نیروی زمینی سپاه به‌ کارگیری شده است. همچنین تلاش شده در این رزمایش یک نمونه از جنگ واقعی به تصویر کشیده شود.

وی اظهار داشت: نیروهای مرزی ایران پیوسته نشان دادند که جایگاه دفاع از مرزهای کشور بسیار جایگاه خطیر و ارزشمندی است بنابراین هوشیارانه و در تمام شبانه‌روز از مرزهای کشور مراقبت و محافظت می شود.

شهسواری اضافه کرد: هر کشوری که بخواهد حتی نگاه خصمانه به مرزهای ایران داشته باشد قطعا با پاسخ قاطع نیروهای ما مواجه خواهد شد و به‌فضل الهی امروز آمادگی نیروهای مسلح در منطقه شمالغرب کشور به بالاترین حد خود رسیده است.

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گفت: رزمندگان اسلام در شرایط مختلف آماده برخورد با هرگونه تهاجم و تهدید هستند و در این میان تنها گوشه‌ای از توانمندی‌های این نیروها در برخورد با تهدیدات سخت دشمن به نمایش گذاشته می‌شود.