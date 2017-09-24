لزوم همکاری نهادهای دخیل در توسعه روستاها با بنیاد مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی آل هاشم یکشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان بنیاد مسکن استان اظهار داشت: بی شک اقدامات و خدمات بنیاد مسکن در سایه الطاف الهی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به مردم روستایی داشته است اما این به تنهایی کافی نبوده و می طلبد سایر دستگاه های متولی توسعه و عمران روستاها همگام با بنیاد در مناطق روستایی فعالیت کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این هم افزایی و همکاری از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری می کند و امید است در سال جاری که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است، بر تلاش مسئولین دلسوز در امر خدمت رسانی به مردم افزوده شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین عملکرد ستاد اقامه نماز و فعالیت فرهنگی این نهاد را بسیار ستودنی دانست و گفت: فعالیت های فرهنگی و ترویج اقامه نماز در بین کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان باعث شده که این دستگاه در بین سایردستگاه های اجرایی استان به عنوان نهاد برتر شناحته شود.

وی اظهار داشت : برنامه هایی که در جهت فعالیت های قرآنی و اقامه نماز اول وقت برای کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان صورت می گیرد، تاثیر گذار بوده و باعث روحیه بالای یک کارمند در برخورد با ارباب رجوع می شود.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی جزء برترین دستگاه در کشور در امر اقامه نماز اول وقت بوده که جای قدر دانی دارد زیرا عملکرد بنیاد مسکن در روستاها بسیار رضایت بخش است وعمده ترین عامل این موفقیت ها نیز سایه ایمان و تقوای الهی، روحیه جهادی و انقلابی و ادغام آن با تخصص است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: چنین خدماتی ارزنده و چشمگیر می باشند باید بیش از پیش در راستای توسعه، پیشرفت و آبادانی روستاها با همان روحیه انقلابی انجام شود و در کنار این فعالیت های دنیوی ترتیبی اتخاذ شود که حداقل روستاهای بزرگ برای ترویج مسایل دینی و اخروی از نعمت خانه عالم نیز برخوردار شوند.