پایان تلاش تیم های کشتی سنتی مردان با ۱۴ مدال

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان کشورمان که در نخستین تجربه مهم خود پس از قرار گرفتن زیر نظر فدراسیون کشتی در پنجمین دوره رقابت های داخل سالن آسیا شرکت کرده بودند در مجموع در هفت رشته صاحب سه مدال طلا، یک نقره و ۱۰ برنز شدند و ۱۴ مدال بدست آوردند.



مدال های کسب شده نمایندگان ایران به شرح زیر است:



کشتی پهلوانی:

مدال طلا: محمد نادری-احمدمیرزاپور- ارشک محبی



کشتی با کمربند (بخش آزاد):

مدال برنز: یاسر محمدی در وزن ۸۰ کیلوگرم - داود عوض زاده وزن ۹۰ کیلوگرم



کشتی با کمربند(بخش کلاسیک):

مدال برنز: یاسر محمدی در وزن ۸۰ کیلوگرم



کشتی ترکمن گورش(بخش کلاسیک):

مدال نقره: حامد میرزاپور در وزن ۹۰ کیلوگرم



کشتی ترکمن گورش(بخش آزاد):

مدال برنز:اسماعیل امیری، قاسم دازی و حبیب اله ترابی به ترتیب در اوزان ۶۸، ۷۵ و ۸۲ کیلوگرم



کشتی آلیش(بخش آزاد):

مدال برنز: عبدالله ایری نماینده وزن ۱۰۰- کیلوگرم



کشتی آلیش(بخش کلاسیک):

مدال برنز: محمد غلامی در وزن ۷۰ کیلوگرم، محمد پروانه در وزن ۱۰۰ کیلوگرم و عبدالواحد محمدی در وزن +۱۰۰ کیلوگرم