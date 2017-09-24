آمارساختمان های ناایمن در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به آمار ساختمان های نا امین در پایتخت گفت : بر اساس بررسیهای انجام شده اعدادی مختلف در خصوص تعداد ساختمانهای ناایمن گفته میشود که این عدد بین ۱۰۰ تا بیش از ۲۰۰ ساختمان است، حتی ساختمانهای جدیدی در تهران وجود دارد که در حال خلاف ساختن هستند و طبیعی است که اعضای شورای شهر به دلیل مسئولیتهای محوله به این موضوع نیز حساسیت خاصی داشته باشند.
به گفته وی آئیننامههای زیادی درخصوص ساخت ساختمان وجود دارد اما به دلیل به خطر افتادن منافع برخی، درست اجرا نمیشود، از سوی دیگر مجریان نیز دقت لازم را در انجام وظایف خود ندارند و بعضا به این دلایل ساختمانهایی با تخلفات بسیار در تهران ساخته میشود.
هاشمی در پاسخ به پرسشی در خصوص خزید تبلت و خودروها شورا ها گفت : در این موضوع کم لطفی شده است، در شهرداری و شورای شهر حدود ۶۳ هزار نفر به اتوماسیون دسترسی دارند که در گذشته از کامپیوتر و لپ تاپ برای این دسترسی استفاده میکردند و اخیرا نیز به دلیل پیشرفت تکنولوژی از لپ تاپ های سبک یا تبلت استفاده میشود.
وی ادامه داد : روزانه ۲۰ تا ۳۰ تبلت و لپ تاپ در حال خرید در شورا و شهرداری است، خرید چند تبلت به نام اعضای شورای شهر که از سوی شهرداری صورت گرفته کم لطفی است و این در حالیست که این تبلتها و کامپیوترها در اختیار همه کارمندان و کارشناسان شورا قرار گرفته میشود و در حال حاضر در آشپزخانه شورا و شهرداری از کامپیوتر استفاده میشود و حتی دربان ساختمانها نیز لپ تاپ دارند و در مورد خودروها در شهرداری هم باید بگویم که همین الان تعداد زیادی خودرو خریداری و اسقاط میشود اما خودروها به اسم اشخاص خریداری نمیشود و باید بگویم خرید خودرو و کامپیوتر امری عادی است.
رییس شورای شهر تهران با بیان این که ۱۲ سال است که در شورای شهر اتوماسیون اداری فعال شده اما اعضای قبلی آن را کنار گذاشتند گفت : از اعضاء تا کارشناسان هیچ یک از اتوماسیون اداری استفاده نمیکردند و حالا حرکت مثبتی در استفاده از اتوماسیون ایجاد شده، چرا که مکاتبات سیستمی است و من به همه اعضا و کارمندان ابلاغ کردم که از این به بعد نامهها را نباید دستی انجام دهند.صرفه جویی که در کاغذ به دلیل راه اندازی اتوماسیون اداری انجام میشود به مراتب بیشتر از پول تبلتهای پرداخت شده است.
نظر شما