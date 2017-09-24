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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

نماینده جنبش گوران در پارلمان عراق:

بارزانی می‌داند کرکوک را از دست می‌دهد

بارزانی می‌داند کرکوک را از دست می‌دهد

نماینده جنبش گوران در پارلمان عراق با اشاره به اینکه تنها ۳۳ درصد از استان کرکوک رای کردها را دارد، گفت: بارزانی می داند که در صورت برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان کرکوک را از دست می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا، عضو پارلمان عراق از فراکسیون جنبش گوران در رابطه با برگزاری رفراندوم در کرکوک و برکناری نجم الدین کریم از استانداری کرکوک اظهار داشت: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مجموع ۹۲۲ هزار رای دهنده در استان کرکوک، کردها تنها از ۳۱۰ هزار رای این استان برخوردار بوده و این به معنای این است که کردها تنها ۳۳ درصد استان کرکوک را کسب خواهد کرد.

وی افزود: لذا اگر فرآیند همه پرسی استقلال برگزار شود، شکی نیست که کردها استان کرکوک را از دست خواهند داد و مسعود بارزانی از این موضوع اطلاع کامل داشته و با طرح رفراندوم جامعه کردستان را به خطر می اندازد.

وی در ادامه تأکید کرد: البته با وضعیت کنونی منطقه اگر فرایند همه پرسی هم برگزار شود هیچ ارزشی ندارد چرا که توسط هیچ نهاد رسمی عراق و جامعه بین المللی حمایت نشده و تنها بعثیان عراق به برگزاری فرایند همه پرسی خرسندند، زیرا که معتقدند که فرایند همه پرسی موجب ضرر و خسارت بر شیعیان می شود.

این عضو پارلمان عراق در رابطه با برکناری نجم الدین کریم استاندار کرکوک نیز عنوان کرد: وی به خاطر فساد مالی و ارتباط با خرید و فروش نفت و همدستی با بارزانی در این موضوع از سمت استانداری برکنار شد و هیچ ربطی به موضوع رفراندوم و همه پرسی اقلیم کردستان ندارد و ما به عنوان نمایندگان کرد در بغداد بر برخورد جدی با وی تاکید داریم.

کد مطلب 4096590

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