به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا، عضو پارلمان عراق از فراکسیون جنبش گوران در رابطه با برگزاری رفراندوم در کرکوک و برکناری نجم الدین کریم از استانداری کرکوک اظهار داشت: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مجموع ۹۲۲ هزار رای دهنده در استان کرکوک، کردها تنها از ۳۱۰ هزار رای این استان برخوردار بوده و این به معنای این است که کردها تنها ۳۳ درصد استان کرکوک را کسب خواهد کرد.

وی افزود: لذا اگر فرآیند همه پرسی استقلال برگزار شود، شکی نیست که کردها استان کرکوک را از دست خواهند داد و مسعود بارزانی از این موضوع اطلاع کامل داشته و با طرح رفراندوم جامعه کردستان را به خطر می اندازد.

وی در ادامه تأکید کرد: البته با وضعیت کنونی منطقه اگر فرایند همه پرسی هم برگزار شود هیچ ارزشی ندارد چرا که توسط هیچ نهاد رسمی عراق و جامعه بین المللی حمایت نشده و تنها بعثیان عراق به برگزاری فرایند همه پرسی خرسندند، زیرا که معتقدند که فرایند همه پرسی موجب ضرر و خسارت بر شیعیان می شود.

این عضو پارلمان عراق در رابطه با برکناری نجم الدین کریم استاندار کرکوک نیز عنوان کرد: وی به خاطر فساد مالی و ارتباط با خرید و فروش نفت و همدستی با بارزانی در این موضوع از سمت استانداری برکنار شد و هیچ ربطی به موضوع رفراندوم و همه پرسی اقلیم کردستان ندارد و ما به عنوان نمایندگان کرد در بغداد بر برخورد جدی با وی تاکید داریم.