بازسازی ۱۵۰۰کیلومتری شبکه توزیع آب در ۵سال/تلفات ۱۰ درصدی انتقال

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران در واکنش به گزارش « ٣٠درصدآب پایتخت پیش از مصرف ناپدید می شود/ ٣٥٠٠ استخدام رانتی» که دیروز در این خبرگزاری منتشر شد توضیحاتی را ارائه داده است که در ادامه می خوانید:
مدیریت محترم خبرگزاری مهر
با سلام و احترام
بازگشت به انتشار خبری با عنوان «۳۰درصد آب پایتخت پیش از مصرف ناپدید میشود/ ۳۵۰۰ استخدام رانتی» در روز شنبه، یکم مهرماه ۹۶ با شناسه خبر ۴۰۹۴۷۷۱ لازم میداند موارد زیر را به استحضار برساند:
مشخص نیست چرا خبرگزاری شناختهشده و معتبری مانند «مهر» اعتبار و جایگاه خود را با گفتوگو با افرادی که هیچ گونه تخصصی در زمینه دانش آب و فاضلاب ندارند به بازی میگیرد؟! فردی که در این خبر به عنوان «کارشناس حوزه آب» از او یاد شده است، هیچ گونه سابقه و تخصصی در این زمینه ندارد و پوشیده است که خبرگزاری مهر با چه توجیهی او را به عنوان منبع دریافت اطلاعات و دادهها در این حوزه قرار داده است؟ به عنوان نمونه، شخص مورد اشاره (حیدر ستایش) درک درستی از دو مفهوم هدررفت ظاهری (پِرت شبکه) و آب بدون درآمد ندارد و این ناآگاهی باعث میشود که آمار این دو را با هم خلط کند و به رقم محیرالعقول ۳۰درصد هدررفت در شبکه تهران برسد؛ افزون بر این، در کجای دنیا آمار یک «شهر» را با «کشور» قیاس میکنند که ایشان آمار سرانه مصرف تهران را با کشورهای آلمان، برزیل، اسپانیا و انگلیس مقایسه میکند؟! وانگهی، بر خلاف اظهارات غیرتخصصی نامبرده، مقوله مصرف سرانه هیچ «استاندارد جهانی» ندارد؛ چراکه که میزان مصرف سرانه هر کشور یا شهر، تابعی از میزان جمعیت، دمای هوا و نوع اقلیم آن است.
در حال حاضر میزان آب بدون درآمد در استان تهران حدود ۲۳.۵ درصد است که از این مقدار تنها ۱۰ درصد مربوط به تلفات فیزیکی (واقعی) شبکه توزیع، انشعابها، خط انتقال و مخازن است که طبق برنامههای مدون و بر اساس توان تامین بودجه مورد نیاز سالانه این شبکهها تعویض و بازسازی میشود، به گونهای که در پنج سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر بازسازی شبکه توزیع آب در استان تهران انجام شده است. باقی میزان آب بدون درآمد مربوط به تلفات غیر فیزیکی (ظاهری) و مصارف مجاز بدون درآمد است که شامل انشعابهای غیرمجاز، مصارف فرایندی داخلی، برداشت آب از شیرهای آتشنشانی، خطای اندازهگیری کنتورها، شستوشوی خطوط انتقال و شبکه توزیع و مخازن است.
در خصوص ادعاهای ایشان در زمینه استخدامهای این شرکت که به صورت ناشیانه و بیربطی در ادامه این خبر آمده است، در گذشته به صورت مفصل توضیحاتی به صورت رسمی و در قالب جوابیه به خبرگزاری مهر ارائه شده است و بیان دوباره آن ضرورت ندارد. ولی نکته حائز اهمیت اینکه شرکت آب و فاضلاب استان تهران به صورت
میانگین، تنها یکسوم قیمت تمامشده آب را در قالب آببها از مشترکان دریافت میکند و از این بابت هزینههای گزافی متوجه این شرکت میشود؛ حال چگونه است که ایشان مدعی پرداخت حقوق کارکنان آبفای استان تهران از جیب مشترکان است؟!
پرسشی که انتظار میرود خبرگزاری مهر بدان پاسخ دهد این است که چرا فردی که در حال حاضر پرونده قضایی او به اتهام نشر اکاذیب در مراجع قانونی در حال رسیدگی و تعیین تکلیف است باید طرف گفتوگو قرار گیرد؟
شایسته است خبرگزاری محترم مهر هم چنانکه در ذیل کلیه مطالب خود درج کرده است، «امانتداری و اخلاقمداری» را در این زمینه نیز عملا جاری سازد تا شائبه برخوردهای سلیقهای و شخصی با مقولات مهمی مانند آب در اذهان مخاطبان شکل نگیرد.
نظر شما