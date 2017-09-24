کردستان عراق فردا دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، اقلیم کردستان فردا دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، «سفین دزی» سخنگوی اقلیم کردستان ضمن اعلام این مطلب، علت این تعطیلی رسمی را برگزاری همه پرسی استقلال خواند.

طبق اعلام سخنگوی اقلیم کردستان، تمامی مناطقی که همه پرسی در آنجا برگزار می شود فردا تعطیل هستند.

گفتنی است، اقلیم کردستان عراق همچنان به برگزاری همه پرسی طی فردا دوشنبه اصرار دارد.

پیشتر ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که با همه پرسی کردستان شدیدا مخالف است و یادآور شد که مذاکره با هیأتی که از کردستان عراق به بغداد آمده بود، بی نتیجه ماند.