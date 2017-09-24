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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

برای برگزاری همه پرسی؛

کردستان عراق فردا دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد

کردستان عراق فردا دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد

اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که فردا دوشنبه به دلیل برگزاری همه پرسی استقلال از دولت مرکزی بغداد، تعطیل رسمی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، اقلیم کردستان فردا دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، «سفین دزی» سخنگوی اقلیم کردستان ضمن اعلام این مطلب، علت این تعطیلی رسمی را برگزاری همه پرسی استقلال خواند.

طبق اعلام سخنگوی اقلیم کردستان، تمامی مناطقی که همه پرسی در آنجا برگزار می شود فردا تعطیل هستند.

گفتنی است، اقلیم کردستان عراق همچنان به برگزاری همه پرسی طی فردا دوشنبه اصرار دارد.

پیشتر ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که با همه پرسی کردستان شدیدا مخالف است و یادآور شد که مذاکره با هیأتی که از کردستان عراق به بغداد آمده بود، بی نتیجه ماند.

کد مطلب 4096594

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