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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

اخبار امنیتی سوریه؛

نبرد سنگین ارتش سوریه با داعش در دیرالزور

نبرد سنگین ارتش سوریه با داعش در دیرالزور

نبرد سنگین ارتش سوریه با داعش در دیرالزور، بمباران مواضع تروریستها در حومه حماه و حملات گروههای مسلح به مناطق مسکونی در حومه دمشق از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از درگیری های شدید در دیرالزور میان ارتش سوریه و تکفیری ها خبر دادند.

این منابع بیان کردند: پیشروی های ارتش سوریه در منطقه حویجه صکر واقع در شهر دیرالزور ادامه دارد و درگیری و نبرد سنگینی در جریان است که این به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه که اطراف آن را آبهای رود فرات احاطه کرده، است.

منابع سوری اعلام کردند: داعش تلاش کرد که مانع پیشروی ارتش با ارسال خودروهای بمبگذاری شود اما ارتش سوریه مانع مهاجمان شد و ادوات آنها را منهدم کرد.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت جاده دیرالزور-حلب را امن کردند.

در حومه حماه، نیروی هوایی سوریه مواضع گروههای مسلح را در روستای عطشان و اطراف شهر مورک در حومه شمالی حماه هدف قرار داد.

از سوی دیگر منابع سوری از حملات خمپاره ای تروریستها به ضاحیه الاسد در حومه دمشق خبر دادند.

تروریستها همچنین شهر سلمیه در حماه را با موشک هدف قرار دادند که بر اثر آن خساراتی به منازل مسکونی وارد شد.

در حملات گروههای تروریستی به حومه القرداحه در استان لاذقیه سوریه نیز دو نفر زخمی شدند و خساراتی به بار آمد.

کد مطلب 4096598

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