شهرداران ۶ کلانشهر احکام خود را از وزیر کشور دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداران ۶ کلانشهر ساری، خرم آباد، بوشهر، کرج، اهواز و بندرعباس ظهر امروز در جلسه ای با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور احکام خود را از وی دریافت کردند.

وزیر کشور در ابتدای این جلسه با اشاره به نقش مهم شهرداری ها در افزایش رضایتمندی مردم، اظهار داشت: شهرداری ها از مشکلات متعددی از جمله تراکم نیروی انسانی، تأمین درآمدها، نحوه هزینه کرد، ساختار و غیره مواجه هستند که باید با یک مدیریت جامع و چند وجهی نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

رحمانی فضلی با اشاره به لزوم حمایت شوراهای اسلامی شهر از شهرداران گفت: شهرداران باید دارای روحیه انقلابی و جهادی برای رفع مشکلات و خدمت به مردم داشته باشند.

وی تصریح کرد: شهرداری ها فقط وظیفه عمرانی ندارند و شهرداران باید نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه داشته باشند. هر چند باید در مسائل عمرانی با اولویت بندی اقدام کنند تا بتوان با استفاده بهینه از منابع، بهره وری را افزایش یابد.

وزیر کشور با بیان اینکه یکی از وظایف مهم شهرداری ها در مسئله خدمات جلوه پیدا می کند، ادامه داد: ارائه خدمات کار ثانی نیست بلکه باید در کوتاه ترین زمان بهترین خدمات را به مردم ارائه کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تدوین، تصویب و اجرای بودجه در حوزه شورا و شهرداری انجام می گیرد بر لزوم مدیریت مالی در شهرداری ها تأکید کرد و گفت: یکی از ویژگی های مهم شهرداری ها ارتباط مستقیم مدیریت شهری با مردم است؛ لذا عملکرد این نهاد در افزایش رضایتمندی مردم بسیار مهم و تأثیرگذار است؛ بنابراین اگر عملکرد شهرداری ها موفق باشد افزایش رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهرداری و معاونت عمرانی استانداری و وزارت کشور باید همکاری، تعامل و ارتباط تنگاتنگ داشته باشند، گفت: وظیفه ما رعایت قانون است و در تعاملات نیز باید قانون را مدنظر داشته باشیم.

وزیر کشور با اشاره به لزوم حمایت شوراهای اسلامی شهر از شهرداران افزود: حمایت شورا از شهردار باید به گونه ای باشد که شهردار جسارت تصمیم گیری داشته باشد همچنین شهرداران باید دارای روحیه انقلابی و جهادی برای رفع مشکلات و خدمت به مردم داشته باشند. هر چند امکان دارد کوتاهی در این رابطه وجود داشته باشد که می توان با طرح سوال نسبت به رفع مسائل اقدام کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه رابطه شوراهای اسلامی شهر و شهرداران باید برادرانه، صمیمی و دوستانه باشد گفت: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها باید همکاری خوبی با سایر نهادها و دستگاه ها بخصوص قوه قضائیه داشته باشند.

وی با بیان اینکه نقش شهردار در مدیریت کلان شهر بسیار مهم و اثرگذار است، گفت: شهرداری ها باید به دنبال تأمین منابع مالی جدید باشند زیرا از یک سو با تراکم نیروی انسانی مواجهند و از سوی دیگر با کمبود منابع دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین برای رفع مشکلات موجود باید به فکر منابع جدید در تأمین نیازهای مالی باشند.

وزیر کشور با اشاره به فعال شدن کمیسیون کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها در دولت یازدهم تأکید کرد: شهرداری و شورای عالی استانها می توانند مشکلات خود را در قالب لایحه ای به این کمیسیون در دولت ارائه کنند تا نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام شود.

