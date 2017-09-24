به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان کشتی گیر کشورمان که در نخستین تجربه مهم خود پس از قرار گرفتن زیر نظر فدراسیون کشتی در پنجمین دوره رقابت های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان شرکت کرده بودند در مجموع رشته های سنتی، صاحب یک مدال طلا، دو نقره و سیزده برنز شدند وشانزده مدال بدست آوردند.



مدال های کسب شده نمایندگان ایران به شرح زیر است:



کشتی با کمربند(بخش کلاسیک):

مدال برنز: لیلا سیاهوشی و آسیه شجاعی در اوزان ۵۰ و ۷۰+ کیلوگرم



کشتی با کمربند (بخش آزاد):

مدال نقره: زهرا یزدانی در وزن ۵۵ کیلوگرم

مدال برنز: زهرا محمودی، زهرا مجدی و سعیده رحیمی به ترتیب در اوزان ۶۰، ۷۰ و ۷۰+ کیلوگرم



کشتی ترکمن گورش(کلاسیک):

مدال برنز: لیلا سیاهوشی و ریحانه شیخیان در اوزان ۵۲ و ۵۸ کیلوگرم



کشتی آلیش(بخش آزاد):

مدال برنز: لیلا سالاروند وزن ۶۵ کیلوگرم سعیده رحیمی دروزن +۷۵ کیلوگرم، مریم احمدی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم



کشتی آلیش(بخش کلاسیک):

مدال طلا: زهرا یزدانی در وزن ۵۵ کیلوگرم

مدال نقره: الهه رضایی قلعه در وزن ۷۵ کیلوگرم

مدال برنز: آسیه شجاعی در وزن +۷۵ کیلوگرم، سحر غنی زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم، ریحانه شیخیان در وزن ۶۰کیلوگرم