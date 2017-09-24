دو کارگر درپی ریزش چاه در شیراز جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، دو کارگر در شهرک گلستان که درون چاه مشغول کار بودند در اثر ریزش چاه مجاور و تصاعد گازهای سمی گرفتار شدند.

در این رابطه ماموران آتش نشانی چهار ایستگاه به محل اعزام شدند.

بر اثر این حادثه دو کارگر مذکور جان باختند.