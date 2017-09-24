  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

تامین آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان ضروری است

تامین آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان ضروری است

اصفهان – رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان به لزوم تامین آب کشت پاییزه کشاورزان اصفهان اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ معیشت کشاورزان نسبت به تامین آب مورد نیاز اقدامات لازم انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن پیش از ظهر یکشنیه در ششمین جلسه علنی از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه حمل و ترافیک با توجه به بازگشایی مدارس اظهار داشت: با توجه به شرایط ایجاد شده از پلیس راهور و دیگر بخش‌های نیروی انتظامی درخواست داریم تا نسبت به تامین امنیت دانش‌آموزان توجه بیشتری داشته باشند.

وی جابجایی دانشآموزان مازاد بر ظرفیت خودروهای  سرویس مدارس را از جمله تخلفات مشاهده شده در سطح شهر اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: این در حالی است که در مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص تاکید شده است که خودروها مازاد بر ظرفیت نسبت به جابجایی دانش‌آموزان اقدام نکنند.

 رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین در ادامه به لزوم تامین آب کشت پاییزه کشاورزان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: از مسئولان وزارت نیرو و استانداری اصفهان و سازمان آب منطقه‌ای با توجه به دغدغه‌ای که کشاورزان در خصوص تامین آب موردنیاز جهت کشت پاییزه خود دارند درخواست می شود به منظور حفظ معیشت کشاورزان نسبت به تامین آب مورد نیاز اقدامات لازم انجام شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه با توجه به سرد شدن هوا آلاینده‌ها دوباره مهمان اصفهان خواهد شد، اضافه کرد: در این زمینه ضروری است که مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی نسبت به نوسازی ناوگان خود به منظور جلوگیری از افزایش آلاینده‌های شهر اصفهان در فصل سرما اقدام کند.

کد مطلب 4096612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها