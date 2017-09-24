نیروی انتظامی پوشش امنیتی زائران پیاده اربعین را برعهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی محمودی در جلسه ستاد ساماندهی اربعین که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: پایش امنیتی مراسم اربعین حسینی و کاروانهایی که از استان قزوین عبور می کنند با نیروی انتظامی است و همه امکانات خود را بسیج کرده ایم تا این کار بخوبی صورت گیرد.

وی بیان کرد: پوشش اطلاعاتی در قبل، حین و بعد از مراسم اربعین حسینی با نیروی انتظامی است و بویژه در هنگام بازگشت زائران توجه به مسائل امنیتی باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

سردار محمودی یادآورشد:بااستقرار تیمهای ایست وبازرسی در ۱۰ نقطه وضعیت گذرنامه زائران بدقت بررسی می شود و برای صدور گذرنامه برای زائران استان هم اقدامات لازم صورت گرفته و استان البرز به عنوان معین این کار تعیین شده است.

وی گفت: در صورت پیگیری لازم می توانیم زمینه صدور روادید در استان را برای زائران مهیا کنیم که دفتر وزارت خارجه می تواند این موضوع را پیگیری کند.

در ادامه کلهر نماینده دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص تمهیدات لازم بهداشتی برای زائران حسینی اظهارداشت: تهیه ۲۰ هزار پوستر بهداشتی، انتشار ۴۰۰ سی دی آموزشی برای توزیع بین زائران در مورد نکات بهداشتی پشگیری از بیمارهای واگیر و غیرواگیردار، کنترل سلامت آب و غذا، نظارت بر رعایت مسائل بهداشتی مجتمع های بین راهی، سرویس های بهداشتی، ارائه خدمات بهداشتی رایگان در مسیر عبور زائران پیاده، از کارهای انجام شده است.

وی تصریح کرد: ۴ دستگاه آمبولانس با ۱۲ نیرو به چذابه و یک تیم پزشکی به ایلام و یک تیم به شهر مصیب و بارگاه طفلان مسلم اعزام شده اند تا خدمات پزشکی را به زائران ارائه کنند.