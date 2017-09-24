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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

سوم تا سیزدهم محرم؛

برپایی خیمه محرم در فرهنگسرای آفتاب

برپایی خیمه محرم در فرهنگسرای آفتاب

فرهنگسرای آفتاب همزمان با ایام سوگواری شهادت سالار شهیدان،حضرت اباعبدالله الحسین(ع)،اقدام به برپایی خیمه محرم با عنوان« در سوگ کربلا» کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای آفتاب همزمان با ایام سوگواری شهادت سالار شهیدان،حضرت اباعبدالله الحسین(ع)،اقدام به برپایی خیمه محرم با عنوان« در سوگ کربلا» کرده است.

دراین ایستگاه که در راستای برگزاری ویژه برنامه «جلوه سوگ» توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همگامبا مناطق ۲۲ گانه سازمان از ۲ تا ۱۲ مهرماه مصادف با سوم تا سیزدهم محرم ۱۴۳۹(ﻫ.ق) همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ دایراست، از عزاداران حسینی با توزیع چای و خرما پذیرایی بعمل می آید.

شهروندان گرامی جهت اهدای نذورات خود می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۷ به نشانی: خیابان دکتر شریعتی روبه‌روی خیابان دولت، خیابان امام‌زاده، فرهنگسرای آفتاب مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۰۰۹۰۰۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4096618

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